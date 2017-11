Tiene Renato Alarcón dormido al pri: Martínez zaleta

Connect on Linked in

Hay pasividad en la conducción del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a cargo de Renato Alarcón, quien mantiene al partido dormido; por lo que es necesario que se ponga las pilas si no quiere que el Instituto continúe en el fracaso, criticó el militante priista y ex funcionario municipal y estatal, Edmundo Martínez Zaleta.

Refirió que el PRI debe ser un partido de oposición y no sólo de crítica constructiva, sino de lucha para cambiar las circunstancias.

“El PRI como partido de oposición debe marcar la agenda económica, política y social y no lo está haciendo. Somos la segunda fuerza en el Estado, pero el PRI está dormido”.

Ante ello y con su calidad de militante y de ex presidente del PRI estatal, hizo un llamado a Renato Alarcón para que “se ponga las pilas”.

El cambio de actitud, dijo, es necesario para que los militantes sientan apoyo del partido, pues hasta el momento no lo tienen.

Zaleta Martínez recordó que fue Presidente del Partido hace 35 años y durante su dirigencia estableció la consulta a la base y los plebiscitos; fue a través de ello que los militantes expresaron quiénes serían sus candidatos.