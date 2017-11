Quieren al campo muerto de hambre: campesinos

Connect on Linked in

Xalapa

La secretaría de Agricultura, Ganadería, Rural y Pesca (SAGARPA) y la secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SEDARPA) , “retienen” los recursos del año 2017 para el campo veracruzano, a fin de tener al “campesino muerto de hambre” y así otorgarlos en el 2018, cuando se lleven a cabo las elecciones a presidente de la República, diputados federal, locales, gobernador y presidentes municipales, coincidieron productores.

Esta falta de recursos ha dejado al campo veracruzano en el desamparo, porque los tiempos de siembras de semilla y plantas para diversos cultivos se les pasaron, debido a que carecieron de recursos porque el gobierno federal no mandó.

Los productores coincidieron en que al “tener muerto de hambre” al campesino durante todo el año 2017 al no apoyarlo para la siembra en sus tierras, lo convierte en un “terreno fértil” en el año 2018, porque así estará “necesitado” en pleno proceso electoral, que es cuando planean los gobiernos federal y estatal otorgar el recurso o dar despensas.

La coordinadora de la UNTA, Martha Macedo Macedo Macedo señaló que las organizaciones campesinas llegaron a la conclusión de que el gobierno federal “retuvo” los recursos este 2017 para Veracruz con el objetivo de darlos en el 2018 cuando empiece el proceso electoral.

Expuso que en estados como Durango, Chihuahua, Guerrero y Chiapas, la SAGARPA entregó los recursos a los integrantes de la UNTA, pero en el caso de Veracruz, “hay retención”.

En el caso de los productores de café, se mostraron molestos porque tan solo para este año, el gobierno federal debió enviar 180 millones de pesos para la producción en Veracruz y a casi dos meses de concluir el 2017, no ha entregado el recurso a los veracruzanos.

Crisis en el campo va a empeorar : Cafetaleros

El integrante del Consejo Regional del Café, Cirilo Elotlan Díaz dijo que la estrategia de los gobiernos federal a través de la SAGARPA y el estatal con la SEDARPA es “retener” los recursos para el campo con el fin de otorgarlos en el año 2018 cuando sea el proceso electoral para elegir candidatos y candidatas.

El propósito de no dar los apoyos para el campo en el 2017, es que la gente no produzca y así tenerlo necesitado durante todo el año, hasta convertirlo “en un muerto de hambre”, señaló Elotlán Díaz.