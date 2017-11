Ordena juez federal reponer proceso contra Bermúdez

XALAPA

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito concedió un amparo al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, al ex jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, Alejandro Contreras Uscanga, y al empresario Roberto Esquivel Hernández, los cuales son acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber cometido los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias desde noviembre del 2016.

Este amparo federal, ordena a la Jueza de Control, Estrella Iglesias Gutiérrez reponer todo el procedimiento penal en contra de los dos ex colaboradores del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y del socio de Bermúdez Zurita.

También este fallo de un juez federal refiere que el procedimiento penal deberá realizarlo la jueza de control, sin que la Fiscalía General del Estado interfiera o tenga la oportunidad de aportar más pruebas de las que ya otorgó desde noviembre del año pasado.

El director del Despacho Ordóñez Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, Fidel Guillermo Ordóñez Solana explicó que este amparo se desprende de la causa penal en la que están relacionados Arturo Bermúdez, Alejandro Contreras y Roberto Esquivel en la que dictaron auto de vinculación por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias con motivo de una supuesta contratación de una empresa que en la cual al parecer, seria socia la hermana de Arturo Bermúdez con Roberto Esquivel.

Explicó “Posteriormente interpusimos un recurso de revisión que se ventiló en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y este es el amparo que se logra en estos momentos a favor de los tres inculpados”.

Este amparo beneficia a los tres en mención en dos vertientes dijo el abogado, la primera es que se concede a que ellos soliciten la duplicidad del término constitucional, es decir, que toda la investigación realizada desde noviembre por la FGE deberá ser repuesta por la jueza de control.

También este amparo determina, que la FGE no puede utilizar legalmente pruebas en contra de la hermana del ex secretario de Seguridad Pública para vincularla con el empresario Roberto Esquivel que supuestamente se vio beneficiado con un contrato de dos millones de pesos a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Inmuebles.

“Todo lo actuado desde noviembre del año pasado hasta el día de hoy fue decretado nulo con motivo del amparo y lo más importante es que determina que no se puede utilizar legalmente una prueba, que es la prueba que vinculaba en teoría la Fiscalía General del Estado que los ayudaba a vincular a la hermana de Arturo Bermúdez con Roberto Esquivel y que le daba materia para que fuera el delito de abuso de autoridad y el de tráfico de influencias, eso es lo importante de esta resolución de esta ejecutoria en esta materia federal” expuso.

Ordoñez Solana afirmó que tras este amparo, la FGE no puede hacer absolutamente nada, porque hay una prohibición en la sentencia de amparo en la cual hace saber a la institución que ya no puede aportar pruebas.

“Los limitó a la FGE porque no pueden presentar pruebas nuevamente y la juez no puede valorar esa prueba, que es la única prueba que vincularía haber cometido el delito de tráfico de influencias que se convirtió como siempre lo dijimos en una prueba ilegal, ineficaz y por consecuencia nula”, afirmó el jurista.

Ordoñez Solana recordó que Arturo Bermúdez tiene dos procedimientos penales, uno que es el de tráfico de influencias y abuso de autoridad y el otro que se basa en este primero que es por enriquecimiento ilícito.

“Recordemos que son dos causas y le dictaron prisión preventiva, dictándole la absolución en cumplimiento de esta ejecutoria de amparo que estamos hablando dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Distrito, puede alcanzar la libertad de las dos, porque uno está relacionado con el otro procedimiento, eso es lo interesante de esta resolución” afirmó.

Puntualizó que la FGE no puede reponer el procedimiento, sino que debe acudir ante la Juez de Control y a su vez será la que cumpla la ejecutoria del

amparo.

Reiteró “No puede hacer absolutamente nada la FGE, fue una equivocación que ellos cometieron y en medio de sus equivocaciones no va a existir facultades para que ellos puedan iniciar un nuevo procedimiento o tratar de probar una responsabilidad en la imagen de los acusados y que obviamente causara la absolución de ellos” sostuvo.

En los siguientes, dijo el abogado, habrá que estar pendientes de este caso, porque con motivo de esta resolución, la juez de control debe saber que puede existir responsabilidad penal por parte de ella si no cumple en sus términos la ejecutoria dictada por la autoridad federal.

“Va a ser muy interesante el procedimiento para ver qué es, en qué se basa, porque ya no tiene pruebas para inculpar y mucho menos para vincular a procedimiento a Arturo Bermúdez, Alejandro Contreras y Roberto Esquivel” finalizó Ordóñez Solana.