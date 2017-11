Asuntos Públicos – Meade, destape y cargada

Connect on Linked in

Eduardo Coronel Chiu

Meade, destape y cargada

Los dos rituales de la ortodoxia priista para la sucesión presidencial, el destape de la identidad del candidato inducido por el Presidente de la República en funciones y la cargada de la militancia a la línea indicada, se consumaron ayer en la figura de José Antonio Meade Kuribreña.

El juego sucesorio entreabierto pero claro que manejó el presidente Enrique Peña Nieto, a favor del hasta ayer secretario de Hacienda José Antonio Meade, marcado a partir de la reforma a la medida a los estatutos del PRI para postular como candidatos a externos no militantes, se desplegó en directo; con apenas una ligera finta al final “no se despisten”, que sólo buscaba ganar tiempo para comunicar a los demás –sobre todo al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong– la decisión tomada.

La unidad y disciplina tradicional en el PRI operó; todos los grupos, sectores y organizaciones se pronunciaron ya a favor de la candidatura de Meade, quien con su renuncia a la Secretaría de Hacienda y su solicitud de postulación al partido inicia formalmente el proceso para convertirse en el candidato oficial a la Presidencia de la República para el periodo 2018-2024. No hay otro, nadie más se registrará, así que el PRI ya tiene su candidato, será cuestión de trámite el recorrido de las etapas que vienen, el registro partidista como candidato único, la precampaña y la postulación como candidato ante el INE para competir por los votos el 1 de julio de 2018.

Ya alcanzó Meade la candidatura, lo que falta es más difícil, ganar las elecciones a la Presidencia de la República en un escenario de competitividad donde el PRI no es hoy el partido favorito en las encuestas, para refrendar la Presidencia de la República, ni el mismo es el candidato que tiene la mayor intención del voto. Al contrario, en los sondeos más difundidos no pinta mucho, incluso se presentó que estaría debajo de Osorio Chong, el mejor colocado de los priistas, pero éste tampoco se colocaba en los favoritos. Como se sabe, López Obrador, de Morena, ha sido el puntero en esta campaña, como en otras, sale adelante pero no llega.

El prospecto Meade

considerada la debilidad y descrédito de la marca PRI y los políticos que le están directamente asociados, la estrategia de este partido para retener la Presidencia de la República es apostar por un candidato “externo”, que sin embargo tiene vínculos tanto con el PRI como el PAN, ya que ha colaborado en administraciones emanadas de ambos partidos.

Otro elemento central de su imagen es su preparación de alto nivel profesional; licenciado en Derecho (UNAM) y Economía (ITAM), con doctorado en Economía por la Universidad de Yale; pero más destacable es su experiencia en el sector público, su presentación como experto en el diseño e implementación de la política nacional en áreas estratégicas del desarrollo. Este aspecto ya se le promociona por haber ocupado en 5 ocasiones el cargo de secretario de estado. En el gobierno de Felipe Calderón, secretario de Energía y secretario de Hacienda, y en el de Enrique Peña Nieto, secretario de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda, nuevamente. Estaría habilitado para los temas de política internacional, finanzas públicas, desarrollo económico y combate a la pobreza; redes con jefes de estado, grupos financieros y empresariales y una base social con la que se contactó en la Sedesol.

Por otro lado, en un escenario dinámico de competencia electoral, el PRI apuesta por presentar un candidato que junto con el perfil que ofrece certidumbre y estabilidad en el desarrollo, consolidación de las reformas y aplicación de innovaciones y ajustes; además que construya una alternativa ganadora que capitalice la división en el PAN provocada por su dirigente Ricardo Anaya, en su empecinamiento por ser el candidato a la presidencia del PAN y el Frente “ciudadano” con el PRD y MC. En ese escenario Meade podría cohesionar las corrientes excluidas del PAN, con los que tiene contactos, fueron compañeros de gabinete, y sumarlas como voto útil; no es casual que ayer Ernesto Cordero, senador del PAN y miembro del grupo de Calderón, se haya sumado a la cargada por Meade: “el PRI manda a su mejor carta”.

El rival a vencer sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, de Morena, que atrae multitudes con su discurso populista pero es visto con desconfianza por grupos financieros, empresariales y una franja considerable de la población, así como en la comunidad internacional. El espectro de las ofertas electorales pondría en las boletas la calificación de Meade para asegurar estabilidad en el cambio, frente a la corta experiencia de Anaya que solo propone vaguedades retóricas de cambio de régimen, erosionado por la fractura en el PAN, y la incertidumbre de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena sin cuadros calificados, con la pretensión de revertir reformas estructurales como la energética y la educativa, entre otras, así como sus fórmulas milagrosas para acabar con los problemas del país.

Otro factor que jugará será el aparato del Gobierno Federal, del PRI, el modelo toda la carne al asador que aplicaron en el Estado de México, que también podría hacer la diferencia. Meade ya es candidato, ahora tiene que construirse como político. En su breve mensaje ayer en Palacio Nacional empezó esbozar propósitos nacionales, por “un país en donde las familias tengan siempre comida en la mesa, seguridad en las calles, techo, salud y educación de calidad. Un país justo en el que se cumpla la ley. Un país en el que los sueños y anhelos de cada mexicano encuentren las oportunidades de hacerse realidad”. También tiene un sueño. Ahora debe convencer al electorado de que es auténtico y viable. Nada fácil. De esto se trata la campaña electoral.

Pepe Yunes, con boleto

Está fuera de duda que el senador del PRI Pepe Yunes Zorrilla será un protagonista político en los tiempos que vienen.

Su estrecha amistad, relación profesional y pertenencia de grupo con José Antonio Meade, desde sus años universitarios en la ITAM, cultivada hasta la fecha en que convergen para compartir proyectos políticos, colocan a Pepe Yunes en el campo de la acción; tendrán que definir cuál será éste, dónde contribuirá mejor a la causa común, si como candidato del PRI a gobernador de Veracruz o en otra posición estratégica en la campaña presidencial, pero de que tiene boleto, es claro que ya lo tenía. Ya se sabrá.