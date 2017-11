Exigen a Yunes Linares garantizar seguridad

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El vocero de la dirigencia estatal priista, Marco Antonio del Ángel Arroyo, dijo que urge para Veracruz un comisionado federal, luego de que se reportó que en las últimas 48 horas, han sido asesinadas al menos 23 personas.

“La renuncia de Téllez Marie representaría que el gobernador quiere corregir el rumbo, que en verdad quiere cambiar, lo que tiene que hacer el partido, los senadores de la república es solicitarle al presidente Enrique Peña la entrada de un comisionado federal.”

De acuerdo a información de El Universal, de los tres casos que marcaron la jornada de violencia, destaca el ocurrido en Banderilla, donde cinco personas fueron asesinadas a tiros, entre ellas el alcalde Espinoza Tolentino, su esposa la presidenta del DIF Municipal y un empleado del gobierno municipal.

Al respecto, el vocero priista refirió que el actual secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie debe renunciar al cargo “porque fue una semana atípica en términos de violencia”.

Homicidios de alcaldes derivados de temas políticos: Morena

Los asesinatos de alcaldes en los últimos días, fueron derivados de temas políticos y no por una supuesta banda que opera vendiendo láminas a bajo costo, aseveró el dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Durante conferencia de prensa, el líder partidista señaló que nadie cree la versión oficial de la Fiscalía General del Estado, donde acusan a ex funcionarios e incluso actúales, de operar del mismo modo en diversas acciones violentas de los últimos días y donde el móvil es el robo a los ediles.

Todo esto, dijo, es parte de un acomodo político, para el cual se está utilizando la violencia.

Al respecto agregó que no solo es una lucha entre bandas crimínales, si no que PRI y PAN se disputan de este modo los distritos.

“El tema es criminal y político y nosotros estamos revisando porque incluso presumimos algunos delitos electorales en todo lo que ocurre ahí, porque sin duda tiene que ver en todo lo que ocurre con posibilidades de candidaturas y acciones políticas que PRI y PAN están dirimiendo”, aseveró el entrevistado.

La violencia política es en todo el país, pero Veracruz es una entidad importante para la sucesión presidencial, motivo por el cual se ha llegado a estos niveles.

A decir de Manuel Huerta, los candidatos del estado siempre han recibido amenazas y hostigamiento pues la huella de la violencia es una realidad en cada proceso.

Tan solo en la pasada elección, MORENA fue blanco de ataques y aún está pendiente la acción en el municipio de Chicontepec, donde levantaron y secuestraron a un candidato junto con su esposa.

Todo ello también tiene la intención de generar miedo en la población para que no participen el próximo 1 de julio en él jornada electoral.