Suspenden audiencia del líder de los 400 Pueblos

Pacho Viejo

La audiencia intermedia del líder de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes, que se celebraría a través de una video conferencia desde el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, con la jueza de Control en Pacho Viejo, Estrella Iglesias Gutiérrez, no se llevó a cabo, porque no llegaron a la hora indicada el personal de los juzgados de Pacho Viejo, no había equipo técnico y no hubo médicos que avalaran el cambio de habitación del imputado.

Los abogados defensores del imputado, Itzel Jurado Ortiz y Juan Carlos Rayo Mares, se presentaron en la habitación 3010 del CAE a las 12.00 horas de este lunes, en los estrictos términos ordenados por la Juez en su auto de 27 de noviembre de 2017.

En entrevista la abogada, Jurado Ortiz mencionó que en el lugar no había personal del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y de esto dio fe el Notario Público número 14, Isidro Cornelio Pérez, quien también dio fe que se retiraron de dicho lugar aproximadamente a las 12:30 horas sin que personal judicial estuviese presente para levantar la diligencia en ese lugar.

“Notamos que se trataba de una habitación distinta de la que se encuentra ocupando el imputado, porque el señor Cesar del Ángel se encuentra en la habitación 3005 y de eso esta enterada la juez, en cual cama se encuentra. Nosotros nos presentamos en el lugar y hora indicada” dijo.

Posterior a las 12.30 horas, los abogados defensores se enteraron que había personal del Juzgado de Pacho Viejo, junto con la directora jurídica del CAE, en la habitación 3005 y exigían que se llevara a cabo la audiencia.

“Pedían que se celebrara la audiencia a como diera lugar, incluso pedían que se moviera al imputado a la habitación 3010 donde el auto había, pero ningún médico podía autorizar trasladar al imputado a otra habitación dada la gravedad de su salud, que necesita estar monitoreado las 24 horas. La juez sabe que primero está la vida y la salud del señor, antes que cualquier situación jurídica.

Otro de los detalles que notaron los abogados es que en el hospital no se había instalado ningún tipo de cámaras o aparatos electrónicos que sirvieran para la celebración de la audiencia a través de una video conferencia.

“Para nosotros todo esto fue extraño. Incluso se trataba de la primera audiencia en la modalidad de videoconferencia en el estado de Veracruz, que nosotros tengamos conocimiento y no hubo ni siquiera personal técnico que instalará aditamentos o se habilitara un espacio para la video conferencia. De hecho no sabemos como pensaban hacerlo, tal vez a través de una computadora Lap Top, pero de haber utilizado un instrumento que no fuera acto se iban a violar los derechos del imputado” explicó Jurado Ortiz.

Por lo anterior, la parte defensora de César “N” van a formular “una recusación en contra” de la Juez, Estrella Iglesias para que “se abstenga de seguir conociendo del asunto, y se le acusará ante el Consejo de la Judicatura del Estado”.

Así también, se formulará queja ante la Contraloría General del Estado en contra de la Directora Jurídica del Hospital por pretender mover del cuarto del hospital a Cesar “N” a costa de su salud.

Cabe recordar que el líder esta organización se encuentra hospitalizado en el Centro de Alta Especialidad (Cae) “Dr. Rafael Lucio” desde marzo del presente año a causa de un mal en los riñones, insuficiencia cardiaca, no tolera la deambulación, requiere oxigeno suplementario por catéter nasal.

Cesar “N” se ubica en el área privada del CAE con vigilancia policiaca, y se supo que su audiencia se haría a través de una video conferencia a fin de que no abandonará el tratamiento médico.

Cesar “N” es juzgado por los delitos de sedición, motín, apología del delito, estragos, lesiones, daños y amenazas.