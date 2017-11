Asuntos Públicos – Yunes Linares, damnificado de Osorio Chong

Eduardo Coronel Chiu

Yunes Linares, damnificado de Osorio Chong

El desenlace en la sucesión presidencial al interior del PRI en favor del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que dejó fuera las aspiraciones del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, visto en un perspectiva más amplia tiene consecuencias en las posiciones en el sistema político.

El reacomodo de fuerzas alcanza simultáneamente a actores y grupos ligados al ganador de la candidatura como al perdedor, no sólo en la esfera de ese partido, sino también a los aliados funcionales en otros partidos y lugares en la estructura de poder nacional.

La derrota de Osorio Chong, como es sabido, el gran perdedor del destape de Meade, aparte de significar el estrechamiento de sus propias expectativas, impacta en otras zonas, en las que se cuenta el estado de Veracruz y particularmente en el proyecto del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuyo triunfo electoral por la coalición PAN-PRD deriva en buena medida de su alianza funcional supra partidista con el secretario de Gobernación.

No es desconocido que Osorio Chong operó para el presidente Enrique Peña Nieto, desde el principio del Gobierno Federal y como esquema de gobernabilidad el llamado Pacto por México, un instrumento para negociar con las fuerzas de oposición, PAN y PRD principalmente, el amplio programa de reformas estructurales, que tuvo entre sus consecuencias, además del proceso legislativo, acuerdos políticos que permitieron el ascenso de la oposición a los gobiernos estatales. Entre ellos, Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, desde luego.

Como es sabido, el Pacto del gobierno federal y el PRI con el PAN y el PRD ya terminó; se rompió en las elecciones para gobernadores en junio pasado y ahora, hacia las elecciones de 2018, son enemigos irreconciliables.

Del Grupo Hidalgo, a la burbuja y hasta acá

Si bien el Pacto por México favoreció las concesiones a los partidos de oposición, PAN-PRD, en el caso de Veracruz y Miguel Ángel Yunes, la cercanía con Osorio Chong era personal y antigua. Es sabida la conexión tanto de Yunes como de Osorio con Jesús Murillo Karam, ex gobernador de Hidalgo, ex subsecretario de Gobernación y primer procurador de la República en el gobierno de Peña, impulsor de las carreras de ambos en algún momento; pero también compartieron desde el PRI la pertenencia al grupo de Elba Esther Gordillo en la Cámara de Diputados, los dos fueron de la burbuja de la maestra, aunque Yunes salió con ella del PRI y Osorio se quedó en este partido; la relación cercana se mantuvo cuando Osorio fue gobernador de Hidalgo y Yunes director del ISSSTE y siguió vigente en el gobierno de Peña, Osorio secretario de Gobernación y Yunes primero uno de sus enlaces con el PAN y después su aliado en el Gobierno del Estado de Veracruz, una expresión del PRIAN, luego de vender la idea de que era conveniente al pacto ceder la alternancia partidista, dado que el gobernador priista Javier Duarte era insalvable debido a la corrupción generalizada y el descontento con su gestión que prevalecía en el entidad en 2016.

Queda para la reconstrucción histórica y especulativa si el gobierno de Peña habría podido mantener el gobierno de Veracruz para el PRI, por ejemplo, la demora en removerlo, el ahogamiento de liquidez, la embestida de la ASF y el SAT, y si Yunes habría podido ganar sin el apoyo del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. No sólo la contención que hizo el Gobierno Federal –operada por Osorio Chong– a los excesos del gobernador Duarte, sino también la contención que se hizo de las denuncias penales de enriquecimiento en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y su familia.

El apoyo del Gobierno Federal al gobierno de Yunes se manifestó durante este año tanto en el área de seguridad pública –donde prácticamente las labores policiacas de protección han estado a cargo de las fuerzas federales, Ejército, Marina, Gendarmería y PGR– y en las finanzas públicas, ya que no de otro modo se explica que las transferencias económicas de la Federación al estado por participaciones, aportaciones y convenios se elevaron en más de 11 mil millones de pesos en relación con el año anterior. Ese volumen extra de recursos no habría podido darse sin un acuerdo político de rescate.

Disputa electoral sin Chong

El declive político de Osorio Chong comenzó con su exclusión de la candidatura, es ahora un secretario de Gobernación sin gas, pero al haber sido competidor, se duda que permanezca, no sería confiable para la campaña, se anticipa habrá un desmantelamiento de la estructura nacional de Osorio Chong; quien tendría alguna salida política como candidato a algo, quizá al senado por Hidalgo.

Así que Yunes ha perdido su principal apoyo en el Gobierno Federal y con el candidato Meade no tiene una buena relación, hubo fricciones en Hacienda y en los procesos electorales en curso, el gobierno de Peña apuesta a retener la presidencia, y Yunes, el PAN y el PRD, y ni se diga López Obrador, están en bandos contrarios.

La alianza con Osorio, para quien habría podido maniobrar electoralmente de manera diferenciada, era para Yunes Linares una palanca para la permanencia de su grupo en el control del estado de Veracruz. Se desinfla su vejiga del Gobierno Federal, la derrota de Osorio lo arrastra.

Otras viudas de Osorio

se quedan también sin el soporte del secretario de Gobernación los delegados federales. Este grupo de funcionarios nombrados como resultado de negociaciones, cuotas de influencia de grupos, todos pasaron por el filtro y la aprobación del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, incluso algunos de ellos enviados directamente por él, sus posiciones. Es el caso de la delegada de Sedesol, Anilú Ingram Vallines, acomodada por servicios personales al titular de Gobernación, quien aprovechada de su estrecha cercanía con Osorio Chong ya se sueña candidata para actuar en la re-cámara de Senadores, igual caso de Ángel Ochoa, delegado de la Segob ocupado en chismear, ostentarse como gente de Osorio y vivir de la gorra en Veracruz.