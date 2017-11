Seguridad no es capricho, responden alcaldes a Yunes

XALAPA

El Gobernador no puede dejar indefensa a la capital del estado, consideró el alcalde electo Hipólito Rodríguez Herrero, al criticar las declaraciones del mandatario sobre que podría dejar sin seguridad a los municipios cuyos alcaldes no asistieron a la reunión del Grupo de Coordinación realizada este lunes.

“Yo no pude asistir porque tenía una cita médica inaplazable, se lo comenté a la gente del gobernador y me dijeron que solamente tenía que ir yo, que no podía ir ningún representante.”

En conferencia de prensa, se dijo extrañado por estas declaraciones pues hizo del conocimiento de las autoridades estatales que no acudiría a esa reunión por cuestiones de salud, y que en todo caso no puede retirar la seguridad solo por “un enojo”.

Y recordó que la responsabilidad de garantizar la seguridad en todos los municipios es del Gobierno del estado y de los presidentes municipales, pero que en el caso de Xalapa desde hace años se le quitó esa atribución al Ayuntamiento de Xalapa y ahora se le quiere devolver.

Títeres y conflictivos alcaldes electos de Morena: Yunes

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tildó de conflictivos e incluso llamó títeres a los alcaldes electos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Minatitlán y Coatzacoalcos, que estuvieron ausentes durante la última reunión del Grupo de Coordinación Veracruz así como en el evento de este martes en la zona sur.

Alcaldes de Cosoleacaque y Nanchital justifican ausencia

Los alcaldes priistas de Cosoleacaque, Ponciano Váquez Parissi y de Nanchital, Brenda Manzanillo Rico, justificaron sus ausencias de la reunión de seguridad con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Por un lado, el edil priista dijo que no acudió por motivos de agenda de trabajo. Sin embargo, señaló que es la primera vez que está ausente y detalló que al encuentro acudió su hermano, el alcalde electo, Cirilo Vázquez Parissi.

Por su parte, la alcaldesa de Nanchital, Brenda Esther Manzanillo Rico, reveló que no acudió a la reunión porque le informaron que fue pospuesta: “nos cancelaron la reunión el día de ayer en la llamada que tuvimos, ya no tuvimos confirmación”, manifestó.

No obstante, la presidenta municipal confirmó que cuenta con el documento aprobado por el cabildo para la creación de la Policía Municipal e incluso se encuentran reclutando personal.