Veracruz tiene un “Congreso fantasma” donde nadie sabe para qué sirve: Arias

Xalapa

Los diputados y diputadas locales de los distintos partidos políticos han conformado un “congreso fantasma”, lo cual quedó demostrado en las comparecencias de los secretarios de Despacho del Gabinete estatal, al evidenciar su desconocimiento en materia legislativa, “montan espectáculos de supuesta transparencia”, y ni saben en qué gastan el presupuesto, señaló el investigador del Instituto de Investigaciones Económico – Sociales de la Universidad Veracruzana (UV) Rafael Arias Hernández.

En entrevista explicó que la LXIV legislatura local, no ha aprobado aún el presupuesto para Veracruz del año 2017.

“Es un congreso fantasma. Nadie sabe qué hacen, nadie sabe para qué sirve, el presupuesto de lo gastan como quieren, en lo que quieren, y montan espectáculos de supuesta transparencia que no lo es, la primera pregunta al congreso es que nos muestre la Gaceta Oficial cuando aprobó después de la petición de extensión cuando aprobó el presupuesto del 2017 y no lo ha aprobado” expuso.

El académico lamentó que estos 50 representantes populares cumplieron un año ya en su curul y todavía no ejercen sus facultades de vigilancia en el gasto público de los ayuntamientos y el gobierno del estado.

Además, indicó Arias Hernández en este congreso local hay diputados locales que ocuparon cargos de funcionarios públicos en la anterior administración estatal del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y que deberían de rendir cuentas a la justicia, sin embargo se cobijan bajo el partido político que tiene la mayoría de curules en el congreso local.

“No se toma en serio su papel, que no es responsable pero sobretodo, hay siete u ocho diputados que deberían están frente a la justicia y no lo están. Y es así cómo se conforman las mayorías en el congreso local” mencionó.

Arias Hernández afirmó que el congreso de Veracruz tiene la obligación de informar al pueblo en sobre cómo se gastó el presupuesto del 2017, sin embargo “es fantasma, porque obedece a otros intereses, pero no a los de los veracruzanos”.

“La población tiene el derecho para tener la información, pero no solo para poder exigir responsabilidades, exigimos la información para poder participar en la solución de los problemas, pero cómo participar en algo que ignoramos, no se puede” finalizó.