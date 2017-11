Inútil, comparecencia de Yunes en el Congreso

Carlos Alvarado

El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que no existe nada que tenga que informar el gobernador del estado durante su comparecencia ante los legisladores del Congreso del Estado.

“Por desgracia de una política, del modelo neoliberal, desde la imposición de Carlos Salinas de Gortari, se ha implementado una violencia política inusitada, hoy de cara no a la comparecencia del que mal gobierna, no hay nada que informar, para pronto, lo que es real, es que hay una circunstancia política de una posibilidad de cambio verdadero en el país y hay quienes les interesa continuar con la robadera y la criminalidad.

“Sin duda se pretende generar un ambiente de temor en la población y sin más, todo lo que ocurre en esos rubros, que es muy fuerte, porque nunca lo habíamos visto tan nítidamente, creo que está inscrito en estas circunstancias de homicidios de alcaldes y de funcionarios públicos, sino es producto de un momento de la vida del país, donde no se tiene control de los que mal gobiernan el país y el estado”, abundó.

Dijo que “las políticas que aplican, en nada van a servir para serenar al estado, es un momento en que los ciudadanos se definan, rompan ese miedo que les quieren infundir y a través del voto se logre el cambio el cambio que Veracruz y el país necesita, eso es lo que en los próximos días debe suceder”.

En seguridad pública no ha dado resultados: Eduardo de la Torre

El presidente de la asociación civil “Podemos Veracruz”, Eduardo de la Torre Jaramillo afirmó que el gobernador del estado no abordará durante su comparecencia ante los legisladores locales su derrota en materia de seguridad pública.

En entrevista, al ser cuestionado sobre cuáles son las expectativas que se tienen de la comparecencia del gobernador del estado, dijo: “creo que como lo ha demostrado, el gobernador no quiere tocar el tema de la seguridad pública, es un tema que él debe reconocer en su foro interno y no ha dado los resultados que había prometido en campaña, en el sentido de que en seis meses iba a acabar con la delincuencia organizada en Veracruz, pero una cosa es andar en campaña y otra y otra es la difícil capacidad para gobernar”.

Añadió que “debido a lo complicado que es el panorama en materia de seguridad pública, en las próximas elecciones, cualquier candidato estará en la posibilidad de ser liquidado en el proceso de campaña o después de que triunfe en algún distrito electoral”.

Por lo que ante la violencia que se ha presentado en Veracruz, “tenemos un estado de naturaleza, no hay Estado que pueda contener a los grupos delincuenciales, cualquiera puede ser ejecutado, político, ciudadano, abogado, medico; cualquiera puede ser levantado en la entidad y hay una ausencia, un vacío de autoridad en Veracruz”.

En este sentido indicó que “lo que hay que ponerse a pensar, es lo que establece el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde los ciudadanos tienen el derecho a armarse, para tener en su domicilio armas, para su seguridad y defensa personal”.