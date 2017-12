Gobierno que no brinda seguridad no sirve; Morena

Xalapa

El presidente de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, Amado Cruz Malpica, arremetió en contra del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, al señalar que no existe transición política, sino un gobierno que fracasó en materia de seguridad, que no fue a fondo en investigar a los funcionarios corruptos de la pasada administración estatal para “recuperar lo mal habido” y cuyos programas sociales parecen un plagio del gobierno de su antecesor y solo buscan ganar elecciones aprovechándose de la pobreza.

Al tomar la palabra a nombre de su bancada en el marco de la comparecencia del titular del Ejecutivo ante el Congreso del Estado, ironizó que no existe una transición real en la administración estatal actual, sino un gobierno que se sostiene de la mercadotecnia electoral y que no tuvo ni tiene un método ni una agenda posible para atender la problemática del estado, ni cumplir con su ofrecimiento de desenmascarar al régimen precedente.

Agregó que a pesar del encarcelamiento de Duarte de Ochoa, la impunidad de sus colaboradores aparece invencible e impide consumar el cambio, “ha faltado visión de estado”, ya que la transición requiere de estadistas y no “oportunistas electorales”.

El legislador dedicó la mayor parte de sus diez minutos al tema de la inseguridad que priva en el estado, la cual, dijo, alcanzó un récord histórico en los últimos 20 años: “Gobierno que no sirve para preservar la vida de sus ciudadanos no sirve para gobernar”.

Y es que dijo que las cifras sobre inseguridad son “escalofriantes” y se está lejos de recuperar una vida cotidiana medianamente segura, ejemplo de ello es que la numeralia refiere que con Fidel Herrera hubo 6 mil 56 actos delictivos, con Javier Duarte 8 mil 709 y en los primeros meses de su gobierno más de nueve mil, y todavía falta un mes.

Cuestionó que en su comparecencia, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, haya afirmado que los enfrentamientos de bandas criminales no le interesan ni le preocupan, lo que es, por decirlo de alguna manera, “una visión primitiva y bárbara del problema”.

Sobre la politización del programa “Veracruz comienza contigo”, Cruz Malpica dijo que el diario El Universal, y la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), develan que el Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra detrás del mismo.

Yunes no trasparenta finanzas: PRI

Por su parte, a nombre de la bancada del PRI, el diputado Carlos Morales Guevara, se sumó a los cuestionamientos agregando que persiste la opacidad en el manejo de recursos públicos para proyectos asistenciales, tal es el caso del programa Veracruz Comienza Contigo, así como la forma en que se gasta el presupuesto.

Finalmente, cuestionó que el Poder Ejecutivo del Estado no aclare cómo se pagarán las participaciones federales pendientes con los 212 Ayuntamientos.

Cuestionan cuentas fantasma de Yunes

Por su parte, el coordinador del grupo legislativo mixto Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, planteó que Yunes Linares vendió un déficit fiscal que nunca existió, posiblemente para concretar la reestructuración de la deuda pública de 38 mil millones de pesos.

“El que sabe de finanzas, entiende que no se desaparecen 14 mil millones de pesos de déficit en un año, a menos que sólo sea una cortina de humo hecha con lápiz y papel”.

“Ahorramos 2 mil millones de pesos para 2018 por la renegociación de la deuda, pero pagaremos cientos de millones a los asesores y casas financieras que la negociaron”, dijo.

Al respecto, recordó que se exhortó al titular del Poder Ejecutivo a presentar la lista de trabajadores que despidieron al inicio de su gobierno, sin pago legal de retiro o sin liquidación, así como la lista de empleados nuevos, que contrató al inicio de su administración.