Inseguridad esta al doble que con Duarte: Nahle

Veracruz

Mientras que la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle pidió al gobierno federal envíe un comisionado especial debido a los preocupantes índices de inseguridad en Veracruz; en tanto el gobernador aseguró que esto no es necesario, que el partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha deslindado del tema en la entidad y que no quiere debatir con la legisladora pues es evidente que “extrañan a Duarte porque los trataba con cariño”.

Mientras que la diputada asegura que la estrategia de Yunes Linares no ha funcionado y que el estado está peor que con Javier Duarte, el gobernador aseguró que los alcaldes emanados de las filas de Morena no han acudido a las reuniones de coordinación en esta materia lo que refleja que no les interesa el asunto.

Rocío Nahle lamentó que no haya una estrategia del estado para el combate de la inseguridad y se refirió a la ola de violencia que atraviesa el estado, aseguró que no hay un encargado de la seguridad porque al gobernador le interesan otros temas políticos o electorales.

Dijo que no está conforme con la situación en Veracruz pero los números son malos en todo el país, hay estados con mayor incidencia y aseguró que se reúne todos los domingos con el Grupo de Coordinación de Seguridad.