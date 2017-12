Temen escalada de precios por liberación del costo de la gasolina

Connect on Linked in

XALAPA

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Xalapa, Luis Palacios Macedo, advirtió que la liberación del precio de las gasolinas provocará incrementos en los productos de la canasta básica e incluso en los servicios.

Entrevistado sobre el tema, advirtió que al incrementarse el costo por litro de los combustibles también lo harán los productos básicos como alimentos, y servicios como el transporte, por ello dijo que esta medida del Gobierno federal no traerá beneficios a la población.

“No hay beneficios, al contrario hay acciones negativas porque subirán las cosas porque todo está basado en los combustibles y para nadie es benéfico el aumento a las

gasolinas”.

Señaló que la medida que debe adoptar el Gobierno federal es buscar la disminución del precio de los combustibles a fin de que sean tan accesibles como en otros países, como Estados Unidos.

“El fin de año será difícil, habrá aumentos y especulación; ya subieron las tasas de interés”.

Dijo que tan solo este año los costos de los materiales de construcción aumentaron en 27 por ciento, lo cual aumentará en los próximos días.

Gasolineros dicen que no pasará

La liberación del precio de la gasolina no provocará un incremento importante en su costo y solamente tendrá variaciones de centavos aseguró el presidente de la Organización de Gasolineros de Veracruz, Gilberto Bravo Torra.

Señaló que a partir de este jueves el precio será colocado según el costo que fije Petróleos Mexicanos para ellos y lo que cada uno de los empresarios considere que gasta en procesar.

“En base a precio de venta que se va a fijar diario se va a estar moviendo los precios (…) yo considero que no se van a disparar los precios sino va a ser como ha venido siendo durante todo el año, con un amortiguamiento de precio donde puede subir el combustible dos o tres centavos y puede bajar dos o tres centavos”, aseguró

A partir de este viernes cada una de las estaciones gasolineras podrán tener precios distintos, debido a que ya no se encuentra regulado por las autoridades.

Dijo que las variaciones dependerá de los precios del petróleo a nivel mundial y los cambios que tenga el precio del dólar.

Afirmó que estarán esperando el momento en que puedan hacer importación de la gasolina por lo que podrán elegir a quienes comprarle.

El líder gasolinero dijo que el precio más barato de la gasolina es en Veracruz y se espera que así continúe ya que la importada ingresará por el Puerto.

“El precio más barato a nivel nacional lo tiene Veracruz (…) consideramos que sí, porque la importación del producto será por Veracruz, la mayor cantidad del producto importado y luego Pemex tiene refinería en Veracruz”, afirmó.