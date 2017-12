Desde el Senado hay resultados para veracruzanos: Pepe Yunes

Connect on Linked in

TEQUILA

Desde el Senado de la República hay trabajo y ya hubo resultados, recursos y apoyo para los productores veracruzanos, afirmó el senador por Veracruz, Pepe Yunes Zorrilla.

El representante popular visitó el municipio de Tequila, enclavado en la Sierra de Zongolica, en donde recibió de parte de los pobladores la gestión para la construcción de tramos en las carreteras Chinene-Tuxpanguillo y Atizizipan-Tlaxcas.

Estas vías de comunicación servirán para transportarse rápidamente en la región, llevar enfermos a centros de salud, así como para comercializar la producción del campo, especialmente café, naranja y plátano.

Pepe Yunes manifestó que “me llevo muy claramente registrada la gestión solicitada por ustedes para que haya mejores caminos. Vamos a llevarnos esta consigna de manera puntual”. Y destacó la necesidad de que el Gobierno de la República acompañe con mayores recursos a los productores de café la región.

El senador enfatizó que no se pueden seguir reproduciendo vicios de la política como el de escuchar lo que la gente solicita, como una mera forma de acercamiento en épocas electorales, y simplemente desecharlo después. “Vamos a estar muy atentos y vamos a ver cómo lo vamos a resolver”, se comprometió.

Aseveró que como representante del estado de Veracruz en el Senado ha demostrado un importante trabajo realizado a lo largo de los últimos años. “Eso es lo que a mí me gustaría dejarles, de manera muy respetuosa, a todas y todos ustedes. Ya hay trabajo y no tiene absolutamente nada que ver con tiempos electorales”, sentenció.

Mencionó que en la época de malos precios del café “nos sumamos a la preocupación de casi 90 mil veracruzanos que se dedican a la producción en las zonas serranas de toda la entidad, de todo Veracruz, incluida la de Zongolica. Ya hubo resultados, ya hubo recursos, ya hubo apoyo”.

En ese sentido, refrendó su compromiso para que los 200 millones de pesos adicionales que ya tiene el programa Procafé presupuestados para 2018, puedan llegar de manera puntual al estado. “El compromiso es que haya para inicios de año recursos específicos, como ampliación presupuestal, para los cafeticultores de Veracruz”, puntualizó.

Pepe Yunes afirmó que la política debe servir, en cualquier responsabilidad, para el beneficio de la gente, pues cualquier acción que lleve a cabo un servidor público no puede entenderse con un propósito distinto al de mejorar el entorno y las condiciones de vida de la población. “Y eso es lo que deben exigir. Cada acción, cada trabajo, cada recurso, tiene que estar transformando para bien nuestra realidad”.

“Así he concebido la política, eso he tratado de reproducirlo pensando en el estado y en su gente desde el Senado de la República, y así será hasta el último minuto que yo tenga el privilegio de representarlos”, aseguró el senador Pepe Yunes Zorrilla.