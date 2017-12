Lady bolsas renuncia a Morena y coquetea con el PAN

CARLOS ALVARADO

La diputada local por el distrito de Minatitlán, Miriam Judith González Sheridan, renunció a la bancada de Morena en el Congreso local. Adelantó que en los próximos días analizará la posibilidad de incorporarse a otra bancada, la cual podría ser del PAN, ya que en Morena no la dejan trabajar a favor de los veracruzanos y solo hacen lo que el Peje ordena.

En conferencia de prensa, denunció que su decisión detonó cuando acudió a un evento en Coatzacoalcos con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

“Cuando acudo a un evento totalmente público, inmediatamente se demuestra la intolerancia y el ataque de Morena, porque en público tienen un discurso y en privado actúan distinto. No podemos disentir de la agenda que construyen unos cuantos, porque el interés principal no es el nuestro sino de quien lidera ese partido”.

A decir de la legisladora local en ese partido “no se puede pensar en distinto ante la amenaza de ser sancionado, con esa política de estar a favor de nada y en contra de todo, me ataron las manos y me pusieron una mordaza para no pedir gestiones al gobierno federal y estatal”.

González Sheridan, dijo que Veracruz merece lo mejor “sin importar los partidos políticos. Los ciudadanos no tienen la culpa de que hay intereses superiores en Morena. Por ese motivo decido mi salida por congruencia, porque mientras por un lado exigen transparencia y rendición de cuentas, por otro lado actúan con opacidad en el recurso que reciben por parte del congreso local”.

Además Morena no ha logrado dar respuesta una a los problemas que enfrenta ese distrito, “en los próximos días analizaré incorporarme a otro grupo legislativo, porque mi intención es trabajar con total libertad”.

Asimismo, reconoció que encontró en el gobernador del estado apoyo y respaldo a las labores que ha realizado en su distrito, tales como los elogios que recibió por parte de él en días recientes en un evento en la zona sur, por el cual la bancada de Morena se mostró intolerante.