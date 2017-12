Marchan ex empleados sindicalizados del SAS, demandan pagos

ADRIANA MUÑOZ

Ex empleados sindicalizados del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SASM), marcharon nuevamente la mañana de este viernes en demanda del pago de mil millones de pesos correspondientes a diferentes tipos de prestaciones y salarios caídos.

Desde las instalaciones del hoy Grupo MAS y liderados por su secretaria general Angélica Navarrete Mendoza, advirtieron que no cederán ni darán marcha atrás.

Navarrete Mendoza afirmó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hasta la fecha no los ha recibido. Los ex trabajadores del SASM marcharon desde las antiguas instalaciones y se plantaron finalmente en el zócalo porteño.

Señaló que a más de un año cinco meses de haber sido despedidos injustificadamente, la lucha continúa.

Mencionó que tanto el alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil como la secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno del Estado, Silvia Edith Mita Herrera, se han negado a llegar a acuerdos con los más de mil ex trabajadores a quienes ya se les adeuda una bolsa de mil millones de pesos. Recordó que los ex trabajadores fueron cesados de su fuente de trabajo desde el pasado 16 de julio del 2016. Dijo que ellos no han aceptado ninguna liquidación y no la van aceptar porque lo que piden es ser reincorporados a su fuente de empleo.

Angelica Navarrete no descartó que pudieran manifestarse en el último informe del alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, como una despedida.