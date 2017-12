Un riesgo, poner a las fuerzas armadas en las calles: activistas

Connect on Linked in

XALAPA

Activistas y defensores de derechos humanos advirtieron que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior representa la violación a los derechos humanos de los ciudadanos y abre la puerta para que las fuerzas armadas sean usadas para repeler manifestaciones sociales.

A unas horas de que la Cámara de Diputados federal aprobara esta Ley, diversas organizaciones han alertado sobre los riesgos que observan en esta reglamentación que, entre otras cosas, permite el uso de las Fuerzas Armadas en los casos en que se ponga en riesgo la paz social.

Al respecto, la integrante de la asociación “Buscando a nuestros desaparecidos”, Anaís Palacios, advirtió que la ley faculta a los Gobiernos para “justificar” ejecuciones extrajudiciales, y con ello se abre la puerta a graves violaciones a los derechos humanos.

“Estamos en completo desacuerdo porque es darle carta abierta a los cuerpos armados para que actúen sin que haya un proceso legal de por medio. Se autoriza y permite cualquier intervención donde pudieran perder la vida de civiles y da aval a los Gobiernos para justificar sin investigación de por medio, la ejecución extrajudicial de civiles, personas defensoras y algunos delincuentes”.

Agregó que la aprobación de esta ley obedece a intereses que no son de los ciudadanos, y que los partidos políticos y grupos que ostentan el poder son quienes avalaron esta Ley.

“Va a controlar y seguir infundiendo el miedo; no es una estrategia que combata al crimen, sino que justifica este discurso oficial de que los abatidos son necesariamente delincuentes”.

Anaís Palacios consideró que esto es grave especialmente en Veracruz, pues recordó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha intentado desligarse de atender la seguridad en cuanto a las ejecuciones de supuestos criminales.

Además, dijo que permitirá que un Gobierno pueda agredir a ciudadanos que se manifiestan con el simple hecho de alegar que ponen en riesgo la seguridad.

La activista agregó que aunque las organizaciones busquen revertir la aprobación de la Ley, es difícil que se logre hacer en lo inmediato, lo cual significa que podrá entrar en vigor sin retraso.

La ley debe ser frenada en el Senado

Por su parte, el integrante del Centro Heriberto Jara AC, Abiram Hernández, advirtió que la ley representa un retroceso en materia de derechos humanos porque no otorga seguridad a los ciudadanos, sino que, por el contrario, los deja fuera y pone en riesgo sus derechos porque está enfocada a la protección de las instituciones mediante la “militarización” de las calles.

“Hablan de una Ley de Seguridad Interior pero cuando se analiza lo que está plasmado hay todo menos elementos que nos den seguridad a los ciudadanos; están pensando en la seguridad del Estado, del Presidente de la República o a las instituciones pero los ciudadanos quedamos fuera”.

Fuerzas armadas no están capacitadas para tratar con civiles

Por su parte, la representante de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Adriana Chávez Tejeda, advirtió que los diputados federales legislaron contra el pueblo al aprobar esta Ley que da facultades a las fuerzas armadas y al Presidente de la República para realizar labores “de ministerio público”.

“Nunca pensé que se fueran a atrever los diputados a aprobar una cosa tan terrible porque se anuncia ‘una mano dura’ con vistas a lo que suceda en 2018 y es violatorio de los derechos humanos que nos otorga la Constitución (…) Me parece que es una aberración lo que hicieron los diputados”.