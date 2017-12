Ante ola delictiva, Morena reitera petición de Comisionado de Seguridad en Veracruz

Connect on Linked in

Xalapa

Los diputados federales del partido Morena solicitaron la intervención la secretaría de Gobernación federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) intervengan en Veracruz, así también que se envíe a un Comisionado de Seguridad para que ayude al gobierno del estado, debido a que los índices de delincuencia aumentaron y hay una mayor presencia de grupos delictivos.

En conferencia de prensa la diputada federal Rocío Nahle, el diputado federal, Cuitláhuac García Jiménez, el diputado local, Amado Cruz Malpica y el líder estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y acompañados por presidentes municipales electos expusieron que solicitaron la intervención del gobierno federal en Veracruz en el combate a la inseguridad para que ayude al gobierno del estado y esto no significa que lo desplace, sino que se dé una coordinación.

La diputada federal, Rocío Nahle expuso “necesitamos trabajo de inteligencia, ver dónde hay células, en que se está fallando, ver que grupos delictivos están llegando al territorio veracruzano”.

Dijo que el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia confirmó una reunión con los alcaldes electos y diputados federales de Morena en los próximos tres días.

Al hacer uso de la voz, Huerta Ladrón de Guevara dijo que hay una preocupación generalizada en el pueblo veracruzano, por la inseguridad, y que el partido Morena busca coadyuvar para que haya orden, paz y tranquilidad, debido a que la delincuencia se extendió a todos los municipios.

Por su parte el diputado federal, Cuitláhuac García informó que la ley del municipio da autonomía y por ello los alcaldes electos de Morena plantean llevar a cabo una coordinación con el gobierno federal para atener la inseguridad.

Esta coordinación podría llevarse a cabo también con el gobernador Miguel Angel Yunes Linares, sin embargo “ha tomado una actitud visceral, responde con el hígado en lugar de que exista o proponga una coordinación con autoridades cabalmente electas, no como subordinados, porque no le vamos a entrar a la subordinación”.

Desde la federación, los diputados de Morena solicitaron que en el presupuesto a Veracruz se destine mayor recurso al rubro de la seguridad, con la finalidad de que sea bajado directamente a los municipios para la conformación de las políticas municipales, manifestó la diputada federal, Rocío Nahle.

“En Veracruz pedimos en el presupuesto más dinero para seguridad para que se aterrice en los municipios y no para que se quede en el gobierno del estado, para que los 212 municipios, no solo donde gobierna morena, tengan dinero para poder habilitar una seguridad municipal, unos policías municipales que fueron desarticulado en los últimos años”.

Asimismo, aseguró que existe una preocupación en las autoridades municipales electas de ese instituto político que entrarán en funciones el próximo primero de enero, en cuanto a la seguridad de los veracruzanos y la deuda que el gobierno del estado mantiene con ellos.

En este sentido, informó que el Comisionado de Seguridad Nacional Renato Sales, les confirmó una reunión de los diputados federales de Morena, junto con los alcaldes electos, para que se trate el tema de la seguridad en sus municipios.

Por último, destacó que tendrán una reunión junto con los diputados locales de Morena para analizar la forma en la que se asegurarán que los recursos que se bajaron para la seguridad en los municipios, sea destinado a ellos y no se queden en la Sefiplan.