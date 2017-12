Dale Dale – ¿Cómo estaríamos sin el apoyo federal en seguridad?

¿Cómo estaríamos sin el apoyo federal en seguridad?

Después de su reciente acto propagandístico, llamado penúltimo informe de gobierno, el gobernador Yunes debe estar muy preocupado, porque queriendo presumir logros y resultados positivos, lo único que exhibió fueron las debilidades de su gobierno.

Le llovieron críticas por todos lados y no es para menos, el “crimen” manda en Veracruz, no hay día sin matanzas y secuestros, sin asaltos violentos; los delitos de alto impacto se han disparado en nuestro estado.

estas alturas del mandato de Yunes Linares, ya nadie le toma en serio sobre sus excusas y pretextos de poder controlar la inseguridad pública.

Se han sumado los medios de comunicación nacionales e internacionales a la prensa local, informando puntualmente sobre la terrible situación de violencia que viene aconteciendo en territorio veracruzano. Ya no puede el gobernador panista (la verdad nunca pudo) seguir queriendo taparse con el cuento de los pactos con la delincuencia de los gobiernos anteriores, a la fecha no ha presentado ninguna prueba y eso que mantiene encarcelado al ex secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, Arturo Bermúdez, quien ha “cantado” más que Chente Fernández cuando daba sus conciertos.

Por eso se entiende y justifica que le haya ordenado al congreso local a su servicio que se premiara a los secretarios de la Defensa y de la Marina, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Francisco Soberón, con la medalla Adolfo Ruiz Cortines, la cual se otorga a quienes han prestado un servicio muy importante y destacado a los veracruzanos.

Si está Veracruz entre los estados con mayor registro de criminalidad en el país, aún contando con la ayuda de las fuerzas armadas, el Ejército y la Armada, además de las policías federales, la Gendarmería, la policía militar. Imaginemos lo peor que estaríamos sin la presencia y apoyo de las instituciones federales de seguridad.

Por eso, por la incapacidad del gobierno estatal en materia de seguridad pública, es que se les hace el reconocimiento a los altos mandos de nuestras fuerzas armadas con la medalla Ruiz Cortines.

La ayuda de la Federación en materia de seguridad, además de paliar el grave problema de violencia en Veracruz, también ha servido para sostener a un gobierno estatal que no ha podido con el problema.

Al caro violinista lo vieron los panistas de “violín”

Luego de varias pre-inauguraciones fue inaugurado el Foro Boca con un concierto que trajo el gobierno al violinista Joshua Bell, considerado uno de los mejores y más caros del mundo, todo para solo un grupo, entre políticos y amigos de los que están en el gobierno, disfrutaran de un espectáculo por el que en promedio habrían tenido que pagar 500 dólares, pero que les fue gratuito con cargo al erario público, justo como en los tiempos no lejanos del PRI que tanto han criticado los Yunes del PAN. Eso sí, se pusieron de gala, por lo que sólo la élite empresarial y algunos colaboradores del primer nivel pudieron estar presente donde tampoco hubo cabida para los panistas segundones, se pagaron con dinero público un show que ellos mismos, el gobernador y su hijo que pretende sucederlo, querían ver de cerca, a costa de los impuestos de los ciudadanos, ya que los boletos no fueron vendidos como los de los demás conciertos, sino gratuitos y repartidos a discreción.

El pueblo se tuvo que conformar con ver al violinista en una pantalla mientras daba su concierto ya que para ellos no hubo accesos, el costo de traerlo estuvo arriba de los dos millones de pesos, más viáticos del personal que viaja con el famoso concertista.

No sólo tiene el nombre, también se viste como vedette

