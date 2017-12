Ley de seguridad debe dar certidumbre: Pepe Yunes

Redacción

La Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados será revisada a profundidad para que tenga un marco jurídico capaz de dar certidumbre a los ciudadanos, que aun cuando haya presencia de militares en las calles se debe garantizar el respeto a los derechos humanos, afirmó el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Yunes Zorrilla.

En entrevista, Yunes Zorrilla fue cuestionado sobre la ley de seguridad interior la cual establece que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país cuando se identifiquen Amenazas a la seguridad interior, al respecto el senador respondió: “Es un tema que hay que analizar con profundidad para que se pueda tener un marco jurídico que permita con claridad, dar certidumbre a la presencia de los distintos cuerpos militares y policiacos en el combate a la inseguridad pero atendiendo desde luego las garantías individuales y los derechos humanos.

Indicó que el Congreso de la Unión deberá trabajar en esta ley para evitar que la presencia de militares en las entidades federativas sirva para combatir la inseguridad, pero también se garantice las garantías individuales.

Tendremos que trabajar en la ley que no se violen los derechos humanos, que puedan ser compatibles y que se puedan generar condiciones de certidumbre y que generen un marco jurídico, que defina la participación y por otro lado que nunca bajo ninguna circunstancia lo que es una garantía y un derecho constitucional afirmó.

El senador resaltó la coordinación lograda por el presidente municipal, Américo Zúñiga Martínez, con los gobiernos estatal y federal al construir un mismo frente para dar solución a las demandas de obra pública y seguridad en Xalapa.

Con respecto a las diferencias surgidas entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el alcalde en funciones de Xalapa y el electo, Hipólito Rodríguez Herrero, porque no acudieron a una reunión de seguridad convocada por el gobierno del estado, el senador consideró que un tema como la seguridad no debe politizarse.

Un tema que ya es una llamada de atención para todos y que no debe politizarse es el tema de seguridad en todo el estado y particularmente en la Ciudad Capital y esto no se va a resolver si no es con dialogo articulando esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno. Esto se debe resolver con dialogo, no debe responder a temas de partidos o colores dijo.

Sobre la advertencia del gobernador Yunes Linares de retirar la seguridad a los alcaldes que no asistan a las reuniones de Seguridad, el senador dijo esto es improcedente. Constitucionalmente cada gobierno tiene su responsabilidad y Constitucionalmente queda claro cuáles son concurrentes y hay que ver si ese andamiaje legal permite combatir el mal de la inseguridad.