Exigen ex empleados del SAS el pago de más de cuatro millones de pesos

Redacción AZ

Doscientos cincuenta extrabajadores de confianza del extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) exigen que se le pague el fondo de ahorro, el cual suma la cantidad de cuatro millones 500 mil pesos.

Al respecto, el abogado Manuel Antonio Escalante Zapata refirió que el fondo de ahorro se les debió entregar desde hace más de un año cuando desapareció el SAS.

El representante legal de los extrabajadores de confianza comentó que se les ha enviado a la ciudad de Xalapa para recibir su ahorro correspondiente pero aclaró que no existe un recurso para que se les entregue.

El entrevistado precisó que el fondo de ahorro corresponde al dinero que se les descontaba a los extrabajadores cada quincena, por lo que no se trata de recursos que pertenecieran al extinto SAS.

“Nosotros traemos un problema desde hace más de un año referente a nuestro fondo de ahorro, se le ha solicitado al alcalde Ramón Poo que se haga el pago, nos ha enviado a Xalapa para que nos hagan los pagos correspondientes, no existe ningún pago, no hay ningún dinero para pagar el fondo de ahorro, este dinero corresponde a los trabajadores, no a la empresa”, puntualizó.

SAT embarga cuentas del liquidador del extinto SAS

El alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, dio a conocer que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó las cuentas del liquidador del extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), lo cual impide entregar el fondo de ahorro a los extrabajadores sindicalizados y de confianza.

El presidente municipal refirió que el liquidador cuenta con 18 millones de pesos en las cuentas bancarias pero resulta imposible disponer de los recursos por el embargo del SAT. El entrevistado explicó que el SAS quedó a deber el Impuesto Sobre la Renta al SAT, por lo que se procedió al embargo ante el incumplimiento de pago.

“Estamos haciendo inclusive reuniones muy seguidas con la Secretaría de Gobierno como también con el sindicato y tenemos que librar un embargo que tiene el SAT a las cuentas por cuestión de adeudos por parte del extinto sistema en cuestión de impuestos, sobre todo del Impuesto Sobre la Renta, estamos liberando esta situación”, subrayó.