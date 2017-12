Secretaría de Turismo, inoperante: empresarios

Carlos Alvarado

El presidente el Consejo Gastronómico Veracruzano, Francisco Javier Cuevas Ferrer, dio a conocer que los empresarios y prestadores de servicios turísticos han tenido que actuar por su cuenta en materia de capacitación, toda vez que la Secretaría de Turismo estatal argumenta la falta de recursos para no brindar apoyo en la materia.

En conferencia de prensa dio a conocer la capacitación que se llevará a cabo en la zona turística norte “En busca de la taza perfecta”, a celebrarse este 5 de diciembre donde se espera la participación de 25 prestadores de servicios en el tema del café.

Con respecto a la falta de apoyo de Sectur, a cargo de Leopoldo Domínguez Armengual, indicó que “lo que siempre pasa, que no hay dinero para apoyar, que vamos a ver. Yo le mande la invitación a la encargada de Promoción Turística y no ha habido mucho apoyo”.

Cuevas Ferrer comentó que como sector empresarial tienen que realizar sus propias capacitaciones, aunque saben que se tendría que trabajar en colaboración con las instituciones de gobierno, sin embargo, la realidad de fondo es que no hay un apoyo.

“Quienes estamos haciendo esto es la iniciativa privada, la Canaco, el Consejo Gastronómico, la Canirac, la Asociación de Hoteles y Moteles, somos nosotros, a los empresarios del sector a los que nos interesa que esto se mueva y se haga, ya no vamos a perder tiempo buscando apoyo en Sectur”.

En torno a la capacitación “En busca de la Taza perfecta”, señaló que esta se hará en la zona de Nautla, Casitas, Costa Esmeralda, Martínez de la Torre y San Rafael, en materia de café.

“No se puede pensar en una buena oferta para el comensal si no se capacita al sector, la realidad es que hemos tenido contacto con empresarios de la zona, que lo han calificado como un hecho inédito, porque normalmente capacitación no llega para esta zona, a pesar de tener una vocación turística”, concluyó.