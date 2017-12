Yunes Linares, en las mismas prácticas que Javier Duarte: Héctor Yunes

Carlos Alvarado, Xalapa

El senador de la República, Héctor Yunes Landa afirmó que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, no ha entregado los recursos que corresponden a los Institutos Tecnológicos, por el orden de 400 millones de pesos, lo que demuestra que cae en las mismas prácticas del anterior mandatario, Javier Duarte de Ochoa y no se sabe si se utilizarán para el proceso electoral 2018.

En conferencia de prensa dijo que este tema es preocupante, pues se incumple de manera directa como autoridad, además que debido a esta situación, existe el riesgo de que la Federación deje de entregar los recursos que les corresponden y con ellos se afecta a los tecnológicos, pero sobre todo a los estudiantes.

Indico que es una crítica directa a la labor del gobernador del Estado, ya que a un año del autodenominado gobierno del cambio, ya se “aduartó”.

“Y se ha dejado de aportar la parte que le corresponde para la integración de ese presupuesto; y digo se aduartó porque Javier Duarte fue criticado por no aplicar los recursos a lo que correspondía y ahora resulta que Miguel Ángel está haciendo una agresión peor porque está agrediendo a la educación”.

Es por ello que el Senador de la República exigió la entrega inmediata de este recurso a las autoridades y advirtió que intentará reunirse con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para buscar que no se afecte a los estudiantes veracruzanos.

Indicó que el adeudo de 400 millones de pesos es correspondiente a 26 tecnológicos del Estado por concepto de aportaciones y se trata de recursos del programa “pari passu”.

En este programa, explicó, la Federación entrega la mitad de los recursos, el gobierno aporta el otro 50 por ciento, pero si no se entregan, ese apoyo se detiene, por lo que el riesgo de que los tecnológicos no cuenten con ese apoyo, es latente.

En este sentido, Héctor Yunes Landa dejó en claro que este tema no se trata de alguna deuda anterior al gobierno de Miguel Ángel Yunes, si no al de la actual administración de Yunes Linares.

“No sé si lo metieron al sauna financiero para después utilizar los intereses para después usarlos en temas electorales, porque es lo que tiene al Gobernador entusiasmado”. En otro orden de ideas, dijo que la candidatura a la gubernatura del estado no es de quién quiera, sino de quién pueda hacerle frente a los distintos problemas que enfrenta el estado, tenga las condiciones para ganar y lo favorezcan las encuestas.

Yunes Landa mencionó que él y Pepe Yunes ya han levantado la mano para participar como precandidatos, sin embargo también han hecho la invitación a los “que creen poder” para que registren en el proceso selectivo que llevará a cabo el PRI.

“Esto no es de quién quiera, esto es de quién puede y yo sí puedo, yo no digo que los demás no puedan, esto es de los que creen que puedan y los que creen poder deben levantar la mano, que no solamente Pepe Yunes y yo seamos los precandidatos candidatos por Veracruz, hay otras figuras como Juan Manuel Diez Franco y Ricardo Ahued”.

En este sentido, negó que al ser Meade Kuribreña el candidato a la presidencia de la República, por obvias razones el candidato a gobernador de Veracruz sea Pepe Yunes, “la lógica política de antes, es la ilógica política de ahora. Antes era muy fácil predecir quiénes serían los candidatos a gobernador definiendo quién era el candidato presidencial, esa lógica ya no existe porque antes a quién tú decidieras poner ganaba”.

Al hablar sobre el tema nacional, Yunes Landa comentó que actualmente existe un empate técnico entre los posibles candidatos del PRI, José Antonio Meade Kuribreña y de Morena, Andres Manuel López Obrador, mientras que el Frente Ciudadano por México se encuentra en un tercer lugar, “porque mientras nosotros ya nos decidimos por Meade Kuribreña, los de enfrente siguen a la greña”.