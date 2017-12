Conagua embarga 80 millones al ayuntamiento porteño por incumplimientos del Grupo MAS

Connect on Linked in

Redacción AZ

La Conagua embargó 80 millones de pesos al ayuntamiento de Veracruz debido a que el Grupo MAS incumple con los pagos de los derechos del uso del agua del río Jamapa.

El regidor quinto del ayuntamiento de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón, refirió que la Comisión Nacional del Agua embarga aproximadamente nueve millones de pesos a la administración de las cuentas del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamund) desde enero de este año ante el incumplimiento del Grupo MAS.

El edil porteño dijo que el extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) cumplía con los pagos mensuales a la Conagua por los derechos del uso del agua del río Jamapa, lo cual no ocurre con el Grupo MAS.

“El SAS quebró, no se le dio una terminación sana y a la hora de quebrar dejó muchos pagos de impuestos pendientes, dejó laudos pendientes y derechos, como el del pago del agua, que le hacía el pago a la Conagua, al municipio de Veracruz le han embargado 80 millones de pesos al día de hoy de lo que dejó de pagar el antiguo SAS y que tenía que haber pagado el Grupo MAS, a partir de enero de 2017”, puntualizó.

Sin embargo, el entrevistado explicó que el contrato con el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) no aclara que esta empresa mixta debe cubrir las mensualidades a la Conagua por los derechos del uso del agua del río Jamapa, por lo que no ha efectuado un solo pago a la comisión.

Víctor Hugo Vázquez Bretón señaló que la misma situación enfrentan las autoridades municipales de Medellín de Bravo. Vázquez Bretón aseguró que el presidente municipal Ramón Poo Gil realiza las gestiones correspondientes para que el Grupo MAS pague los derechos del uso del agua del río Jamapa a la Conagua.

“Finalmente el responsable ante la Federación y ante la Constitución de manejar el servicio del agua es el municipio de Veracruz, como no se hizo el trámite adecuado para que la responsabilidad quedara en el Grupo MAS, entonces la Conagua al no existir el pago del Grupo MAS, de ese derecho por el uso del agua del río Jamapa, entonces comenzó a descontar a los municipios el uso que tienen de ese derecho, que son Veracruz, Boca del Río y Medellín”, concluyó.