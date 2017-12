Personal de enfermería protesta por falta de uniformes

Coatzacoalcos

Más de 130 enfermeros eventuales del hospital regional Valentín Gómez Farías realizaron un paro de labores debido a que no han recibido sus pagos por concepto de uniformes durante el año que está por finalizar.

Los inconformes se concentraron en el acceso a la institución por la avenida Ignacio Zaragoza y decidieron no trabajar, de tal suerte que sus labores sean suplidas por el personal de contrato, pues ellos sí recibieron el recurso.

“Exigimos lo justo, que es el pago de uniformes, ya que tenemos un salario mucho muy abajo a otros hospitales se nos hace discriminante que no nos paguen este servicio de uniformes porque cuatro o cinco años atrás se nos ha venido pagando a todo el personal eventual”, expresó Yesenia Sierra Castro.

En entrevista, declaró que el primer pago tuvo que hacerse en julio, pero desde entonces las autoridades estatales les han dado largas y tampoco llegó el dinero correspondiente a la segunda dotación de uniformes de este 2017.

Sierra Castro aseguró que esta situación únicamente ha afectado al personal eventual del hospital de alta especialidad de Coatzacoalcos, pues el personal de contrato y base si lo recibió, lo mismo que el resto de las unidades de salud en la entidad.

“El uniforme es tan indispensable como para decir que tú no te puedes vestir con 125 pesos al día, si a ti te pagaran esa cantidad, es muy indispensable, es como la comida, parte de nuestras herramientas de trabajo y no es justo que SESVER diga que el enfermero no sea reconocido o que digan que no existe el trabajador eventual”, manifestó Zavick Pérez Suárez.

Los manifestantes se reunieron con los dirigentes de tres sindicatos y el director del nosocomio, pero hasta el momento no hay una respuesta favorable.

Asimismo, lamentaron la pérdida de su derecho a uniformes luego del cambio de administración, pues recordaron que su salario es de 135 pesos por guardia.