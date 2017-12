Sofía ya no cree en la televisión

CIUDAD DE MÉXICO

“¿Has sufrido acoso en el medio?”, se le pregunta a Sofía Niño de Rivera. Inmediatamente, contesta que afortunadamente no ha estado tanto tiempo aquí y que ella se enfoca en hacer su propio trabajo.

Pero sí recuerda una anécdota que vivió en Azteca:

“Cuando me metí a trabajar en Azteca el productor del programa, Alejandro Romero, era una persona horrible para laborar porque además de que era muy visceral se acercaba mucho a mí y me decía: ‘tú eres una princesa, lo importante es que tú salgas guapa’, que salgas bien y yo con mi personalidad le contesté: ‘hazte para allá’”, detalló.

Y recordó que lo despidieron.

“No por mí, no por eso, sino porque su personalidad no daba, era una persona que le gritaba a todo el mundo… después lo regresaron porque ya ves que las televisoras no toman las mejores decisiones del mundo, yo me salí y decidí no volver a trabajar en televisión abierta porque no me gusta cómo se mueven las cosas ahí adentro”, dijo a EL UNIVERSAL.

Recientemente, en Estados Unidos se han denunciado situaciones de acoso como el caso del productor de cine Harvey Weinstein, algo que también le ha tocado a México, aunque no de la misma manera.

La comediante aplaudió que este tipo de situaciones se denuncien en México, pues considera que podría ser más fácil quedarse callado.

“Lo que más orgullo me da es que ya le están creyendo a las mujeres y los hombres que están denunciando”, dijo, pero al mismo tiempo recalcó la importancia de no llegar a los extremos.

“Creo que hay que tener cuidado porque como en el feminismo y en todo, se puede ir hacia el otro extremo negativo, el que es demasiado agresivo y eso no va a ayudar a que se solucione nada. Y eso es lo que hay que entender: que los hombres y mujeres que lo sufren, ambos son víctimas de la sociedad y de la cultura y de sus casas, no sabemos qué tipos de cosas les hayan pasado a ellos, no creo que alguien se levante un día y diga que va a violar a alguien, creo que sí hay cosas en su vida que los hacen llegar a esto”, indicó.

“Yo siempre voy a apoyar a cualquier hombre y mujer que quiera denunciar, ya se me han acercado varias personas. Todavía no vivimos en una sociedad que proteja lo suficiente, se me acercan, yo les doy el foro para que lo digan y bueno, soy una persona que debería pensar antes de decirlo, yo prefiero denunciar y no pensar tanto en las consecuencias”.

Desde que decidió apostarle de lleno al stand up, la carrera de Sofía Niño de Rivera ha ido cuesta arriba. Gran parte de su popularidad se debe al especial de Netflix, Sofía Niño de Rivera: Expuesta. También fue invitada por el presidente Enrique Peña Nieto a un evento, y los comentarios respecto a su experiencia le proporcionaron gran presencia.

Ahora, la comediante prepara su nuevo show que será presentado este martes en el Auditorio Nacional, con situaciones nuevas.

En cuanto a las propuestas de hacer televisión, la negativa sigue firme, comparte:

“El stand up para que funcione necesita que no tenga límites, sin alguien que te diga lo que puedes y no decir; en el momento en el que te dicen que no puedes hacer esto ya no quieres. La televisión abierta todavía no se atreve a hablar de política, sexualidad y todas las cosas que hablamos en el stand up, no nos dan la libertad”, compartió Niño de Rivera al respecto.