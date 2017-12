Espero convocatoria del PRI para pronunciarme: Pepe Yunes

Adriana Muñoz

El senador de la República, José Yunes Zorrilla, reiteró que no se pronunciará en torno a sus aspiraciones políticas hasta que se publique la convocatoria del PRI.

Será entonces cuando dé a conocer si contenderá o no por la candidatura de su partido al gobierno de Veracruz.

En el marco de la reunión de trabajo de la estructura campesina de la CNC, afirmó que continúa centrado en su trabajo en el senado de la república.

“Hay que esperar los tiempos de la convocatoria, cuando lleguen los tiempos, es una pregunta recurrente pero la respuesta es la de siempre, cuando lleguen los tiempos, si los tiempos fueran hoy tengan la seguridad que estaría participando”, dijo.

Comentó que no le sorprende que existan expresiones a favor de la candidatura a la gubernatura de la entidad para Héctor Yunes Landa, pues admitió que tanto él como el excandidato, estarán participando por ser los abanderados del PRI para el 2018, pero insistió en que deben esperar la convocatoria. “Héctor Yunes y su servidor hemos expresado nuestro deseo de participar, no me sorprende, pero hay que esperar los tiempos”, insistió.

El legislador aclaró que la llegada de José Antonio Meade a la precandidatura a la presidencia de la República no es decisiva en la designación del candidato que se elija en Veracruz.

Afirmó que serán los priístas veracruzanos los que hayan dicha designación.

Por otro lado, expresó que por ahora, Veracruz tiene serios problemas de seguridad por todos sabidos y tiene que corregir el rumbo en materia económica.

“No puede ser que un estado con las potencialidades del nuestro, este en recesión como tristemente cerró para el 2017 con más pobres y no con la generación de empleos que merece nuestro estado”.

Dijo trabajará desde el senado para buscar soluciones a esta problemática que enfrenta Veracruz.

Yunes Zorrilla añadió que de su parte ha habido resultados desde su curul.

“Desde el senado de la República hemos logrado gestionar recursos en beneficio del sector primario, hemos acompañado cañeros, hemos acompañado cafeticultores, pescadores, ganaderos, curriculares, están acreditados en estadísticas, refirió.

Senado revisará minuta de la Ley de Seguridad Interior

El senador José Francisco Yunes Zorrilla sostuvo que será necesario tomar en cuenta los argumentos de quienes se encuentran en contra de la Ley de Seguridad Interior para poder enriquecer el marco legal.

La Ley de Seguridad Interior deberá ser revisada para que no existan violaciones a los Derechos Humanos pero que al mismo tiempo se permitan la permanencia de las fuerzas armadas a las calles aseguró el senador José Francisco Yunes Zorrilla.

”Tenemos hasta el 15 de diciembre evidentemente estaremos atentos a lo que resuelvan las comisiones (…), por lo que respecta a nosotros estaremos siempre anteponiendo nuestros principios y derechos humanos y no permitiremos ningún retroceso”, afirmó.