Jubilados del ISSSTE exigen al estado el pago de adeudos pendientes

Redacción AZ

Jubilados y pensionados exigen al Estado cumpla con los adeudos pendientes que tiene con más de 23 mil trabajadores retirados del sistema ISSSTE.

Desde el 2010 dejaron de pagar los conceptos como el Seguro por Defunción y Retiro, además existen pendientes en aguinaldos, partes proporcionales del salario y actualización de la carrera magisterial, por mencionar algunos.

El total de la deuda es “incuantificable”, ya que algunos de los beneficios pendientes se calculan con base al salario del trabajador.

La secretaria general de Jubilados y Pensionados de la Delegación D4-017, Julia Ramírez Zavaleta, explicó que sólo en Córdoba están cuantificados 28 jubilados ya fallecidos y cuyas familias no han cobrado el Seguro de Vida.

Entre los casos de incumplimiento al pago de seguros, se encuentran tres maestros que perdieron la vida durante su actividad laboral.

Uno fue secuestrado y asesinado, otro por accidente y el último se retiró por invalidez. Sus familias no han recibido el pago.

Se supone que este dinero se los tienen que dar de inmediato, pero no se los entregaron. Desde el 2010 no pagan ningún seguro por invalidez.

A los que fallecen les dicen a las familias que ya no tienen derecho a nada, aun cuando se les debía de dar los 20 meses de salario, incluso, a algunos se les debió entregar cerca de 400 mil pesos, dijo.

Con el cambio de Gobierno no existe certeza para dar cobertura al resto de los “pendientes, aunque el Gobernador prometió atender las cuestiones heredadas, desde el 1 de enero del presente año no ha querido reconocer las deudas.