Asuntos Públicos – Pepe Yunes, informe en la víspera

Eduardo Coronel Chiu

Pepe Yunes, informe en la víspera

Perfilado como el virtual candidato del PRI a gobernador del estado, dada su trayectoria y a que se le acomodan las circunstancias por su estrecho vínculo de amistad y de proyecto político con José Antonio Meade, el candidato de ese partido a la Presidencia de la República, el senador Pepe Yunes Zorrilla rindió ayer su quinto informe de labores.

Contra lo que se hubiera esperado conforme a los ritos partidistas tradicionales, Pepe Yunes aguantó el destape, adoptando un formato de bajo perfil para informar de sus labores como senador, no hubo cargada ni aclamaciones, tampoco acto de masas, sino un sobrio y breve comunicado personal que no llegó a 10 minutos, trasmitido por internet y redes sociales.

Bajo la premisa de la austeridad y la renovación de las formas de la comunicación política, de dudosa efectividad en sus alcances de difusión y más de su potencial persuasivo, Pepe Yunes se limitó a su mensaje por internet, del que habría que evaluar qué tanta audiencia real alcanzó, qué segmentos lo recibieron y con cuál reacción.

De lo que no hay duda es que ahorró el costo de la difusión, pero también no tuvo el contacto personal con sus seguidores, no hubo muestra “del músculo” partidista, como corresponde a un líder político en ascenso, que además debe presentarse como el retador en la contienda, ya que no debe olvidarse que el partido de Pepe, está fuera del poder en el estado. Disputa la recuperación del gobierno en Veracruz y no es el partido de las simpatías, después de la pésima administración de Javier Duarte.

Si bien es cierto que internet y las redes sociales se han convertido en uno de los instrumentos modernos del marketing y la comunicación política, el ejercicio del senador Yunes Zorrilla no parece insertarse en una estrategia general de comunicación, donde el uso de esa tecnología funcione como uno de los componentes de un manejo de imagen y temas de la agenda hacia el proceso electoral en curso; es difusa la idea de audiencia a la que se dirigió el mensaje y deficiente el diseño del contenido, proyecta una imagen, sí de un servidor público laborioso, pero no de un emergente líder político; más bien da la impresión de haberse guardado para un mejor momento de lanzamiento. La carne para echar al asador, junto con el carisma, se quedó en el refrigerador.

Sólo un informe como senador

El informe de Pepe podía haberse transmitido por el canal del Congreso. El tono y estilo del discurso se quedó en la perspectiva de un senador; es cierto que se trataba de un informe de tareas en el Senado y es destacable lo que ahí realizó, pero como discurso careció de una articulación o contexto con un proyecto político, como correspondería a la coyuntura de la víspera de contienda electoral, avanzada ya en el terreno subterráneo por los que aspiran a mantenerse en el poder.

Hizo un recuento de sus tareas como gestor de recursos para diversos sectores de productores del estado –cafeticultores, cañeros, ganaderos, pescadores–, asimismo enunció sus gestiones en el rubro de obras públicas, y no dejó de mencionar intervenciones en el Senado para exhortar al Gobierno Federal en el reforzamiento de las tareas de seguridad pública y la responsabilidad en la discusión de la Ley de Seguridad Interior, también destacó –con la brevedad de mensaje– su participación como presidente de la Comisión de Hacienda, la elaboración de la Ley de Disciplina Financiera y algunas alusiones al “acompañamiento” del Gobierno Federal a las finanzas públicas del estado.

La transformación de la imagen de Pepe todavía se está cocinando. La publicación de la convocatoria del PRI para la selección de candidato a gobernador –la que se espera antes de fin de mes– despejará el asunto, ¿se lanza o no?

La misma gata en la justicia administrativa

El sistema anticorrupción naciente en Veracruz en cumplimiento de los lineamientos nacionales, no se sale del control de los grupos de poder en turno. Como en otros esquemas de supuesta autonomía de instituciones, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa –que determinará sanciones de orden administrativo a servidores públicos– lleva las etiquetas de los compromisos y cuotas. Las cuatro propuestas de magistrados que envió el gobernador Miguel Ángel Yunes muestran las costuras; Estrella Iglesias, jueza de control en Pacho, recompensa por la vinculación a proceso a César del Ángel Fuentes, de los 400 Pueblos, imputado por delitos contra la seguridad del estado y colectiva, y a Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública por varios delitos contra la función pública. Luisa Samaniego, jueza de lo familiar en Xalapa, amiguita favorecida por Edel Álvarez Peña, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; de su asistente proyectista, la convierte en jueza de primera instancia –interina, para eludir el concurso de la plaza– y ahora toda una magistrada; Pedro García Montañez, vinculado al Jr. de Boca del Río, colaborador de Yunes Linares como secretario particular en la transición; y Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, del equipo de Américo Zúñiga, su ex director jurídico en el Ayuntamiento, concesión al PRI para conseguir la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes el día que voten para nombrarlos por 10 años dorados y más allá. Curioso componente del sistema anticorrupción.