iluminan el camino de desaparecidos

Connect on Linked in

Xalapa

En el marco del “Día del niño desaparecido”, integrantes de colectivos acudieron al Parque Juárez donde formaron un camino de velas para que sus hijos encuentren el camino de regreso a casa.

La tarde noche de este jueves, algunos padres de personas reportadas como no localizadas acudieron al centro de la ciudad, a recordar al gobierno que hay cientos de casos sin resolver.

La mamá de Argenis Yosimar Pensado, joven que desapareció el 7 de diciembre del 2014, aseguró que a pesar de que tiene tres años de no saber sobre el paradero de su hijo, no ha cesado en su búsqueda.

“Hoy es su cumpleaños número 24, el desapareció de 20 años y coincide con esta celebración del niño perdido y es por eso que vengo a poner su foto y prenderle su velita, para que ilumine su camino” dijo.

Cuestionada sobre la investigación del caso, comentó que se han hecho diligencias, pero no han obtenido pistas para dar con su paradero, a pesar de que los colectivos presionan de manera constante para dar con sus familiares.

Pidió al gobierno ser más sensible, destinar más fondos para los trabajos de búsqueda y contratar a más personal que los apoye en la localización de sus familiares, pues en algunos casos parece que se los tragó la tierra.

Denunció que a lo largo de los años se han dado muchos cambios en la Fiscalía General del Estado (FGE) y eso ha generado algunas omisiones, “sucedió cuando estaba Ángel Bravo y ahora está Winckler, pero no se ha dado ningún resultado”.

La entrevistada pidió a las autoridades voltear a ver a las familias de desaparecidos, “pedimos que se sensibilicen, es un fenómeno que sigue creciendo y ellos tiene el poder de frenar todo esto si quisieran”.