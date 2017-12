Inauguran exposiciones de ex votos y textiles en el puerto

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

Los exvotos, retablos o milagros, son parte de la tradición preservada por un pueblo que vive la dualidad mestiza, cristiana e indígena. Testimonio del acto milagroso proclamado a algún santo patrón o santa virtuosa.

Los exvotos tradicionales, que el artista Manuel Luis Escutia resignifica y presenta en su muestra Falsos Ex Votos, que desde el pasado 1 de diciembre se muestra al público en el Centro Cultural Casa Principal.

Conjuntamente con esta obra se inaugura la exposición Miradas Textiles, muestra de trabajos de los alumnos del Taller de Bordado Contemporáneo que durante el pasado mes de octubre se realizó en la Casa Principal, bajo la dirección de Mercedes Name, artista textil veracruzana egresada del Maeyest Fashion College, escuela pionera del diseño de modas en México.

En el proyecto Falsos Exvotos se ha tomado en cuenta la tradición popular, intentando recrear esa atmósfera (en préstamo y sin permiso), para traer otras historias, contadas con humor e ironía -y a veces con mala uva- donde la ficción se escabulle en personajes de carne y hueso que no existen, o tal vez sí.

Falsos Exvotos no intenta sustituir o reinterpretar la tradición, ni mucho menos, por lo contrario, su autor pugna porque los exvotos tradicionales continúen contando los hechos milagrosos con la frescura de siempre y con la participación de los artistas populares, que los hacen únicos e inimitables.

Los personajes de las múltiples historias que amparan estos Falsos Exvotos, «son prototipos dispuestos, ad arbitrium, de las múltiples historias que se pueden contar, tomando en préstamo, en esencia, los magníficos, entrañables, y llenos de fe, exvotos de la imaginaría popular».

Manuel Luis Escutia (1940, México, D.F) es «un apasionado del arte universal, y un excelente comunicador, que arriesga y propone nuevas lecturas y otras formas de entender la obra desde el humor y la ironía».

De su obra dice el escritor Víctor Soto Ferrel: «El mundo pictórico de Escutia participa abiertamente de la modernidad y de ella parte para criticar el medio ambiente que vive su obra, sociedad y tiempo». Su obra aparece en diversas revistas y suplementos culturales nacionales y extranjeros.

Recientemente el Centro Cultural Tijuana (CECUT), como parte de sus 35 años de actividad en la frontera, realizó el pasado mes de noviembre un homenaje al artista plástico Manuel Luis Escutia, espacio donde coordino el área de exposiciones y promovió la Bienal de Artes Visuales del Sureste.

Por su parte, Mercedes Name, artista originaria de Fortín de las Flores Veracruz, presenta los trabajos resultado de su más reciente taller de bordado contemporáneo realizado en octubre y noviembre en el Centro Cultural Casa Principal, dentro del Programa Selección Cultural, proyecto de educación artística cuyo objetivo es acercar a las diferentes manifestaciones del arte al público en general, de forma gratuita y vinculando al espectador con los creadores veracruzanos.

Mercedes Name cursó un año de negocios en Pan American University en Edinburg Texas, posteriormente se titula de la Licenciatura en Administración de Empresas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México y finalmente obtiene un título en Diseño de Modas por Maeyest Fashion College, escuela pionera en México del Diseño textil.

Ambas exposiciones están a la consideración del público porteño todo este mes, en el recinto cultural Casa Principal, ubicada en Mario Molina 135, colonia centro del puerto de Veracruz. Mayores informes al (229) 932 69 31. Entrada libre.