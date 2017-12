Dan paso a la audiencia de enjuiciamiento en el caso contra Arturo Bermúdez

Pacho Viejo

La Jueza de Control, Verónica Portilla Suazo, inició la audiencia de enjuiciamiento del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) del presunto delito de enriquecimiento ilícito, que alcanza los 52 millones 913 mil 859 pesos.

El ex titular de la SSP ha promovido diversos amparos ante juzgados federales, los cuales aún no se han resuelto, pero ya se dio por concluida la audiencia intermedia este mismo día para dar paso a la audiencia de enjuiciamiento.

En esta audiencia se dio a conocer la serie de pruebas que habrán de presentarse al juez de enjuiciamiento tanto las presentadas por la FGE, como los que da dado a conocer la defensa del ex funcionario, del gobierno del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa, recluido en el penal de la Ciudad de México.

Entre los medios de prueba que se presentarán están integradas las traducciones al idioma español de las casas que tiene en The Woodlands, Texas, junto con su esposa y las declaraciones patrimoniales que presentó ante la Contraloría General del Estado cuando fue titular de la SSP.

Estas pruebas que presentó la FGE son para demostrar cómo creció el patrimonio de Bermúdez Zurita mientras laboró como servidor público.

La jueza Portilla Suazo ofreció una disculpa a los presentes por el retraso de dos horas con que fue celebrada la audiencia y dijo que se debió a problemas técnicos.

En el desarrollo de la última audiencia intermedia, Portilla Suazo admitió los medios de prueba que presentaron los abogados de Bermúdez Zurita, los cuales había rechazado en audiencias anteriores y que después fueron presentados ante los magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Una de las pruebas admitidas por la juez es la declaración de una mujer, en la que informa cómo Bermúdez Zurita compró las casas en The Woodlands Texas con un valor de 2.4 millones de dólares.