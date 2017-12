En riesgo, elecciones 2018 por la inseguridad y la dejadez: Isunza

Connect on Linked in

Redacción AZ

Las elecciones de 2018 están en riesgo por la inseguridad pero también por prácticas que debieron ya ser erradicadas de la política, alertó el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo), Ernesto Isunza Vera.

En entrevista, dijo que desde hace mucho tiempo que las elecciones en México no estaban en una situación de tanto riesgo, ya que a la inseguridad ahora también se suma la “dejadez” del árbitro electoral para hacer cumplir la ley.

“Hay prácticas que tenían que haber sido desterradas del proceso electoral y no ha sido así; además ha habido una dejadez parcial por parte de las instituciones, de los árbitros encargados de hacer cumplir la ley electoral y las reglas de juego limpio”.

Por ello, insistió en que hay una situación de riesgo que tendría que preocupar no solamente a los políticos sino también a la ciudadanía.

“Necesitamos una gran participación para que la inseguridad no aleje a la ciudadanía y por otro lado, los partidos y los candidatos deben trabajar a favor de que las reglas se cumplan”.

Sobre la posibilidad de que haya una baja participación ciudadana en las elecciones en que se elegirá a Presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, así como gobernador, dijo que sólo a los partidos “con voto duro” les podría beneficiar.

“A los partidos que tienen voto duro por supuesto que les conviene que haya un porcentaje menor de participación de quienes no están casados con una fuerza política o un candidato”.

Explicó que cuando hay un voto “centrado” en un candidato y se combina con una baja participación ciudadana se genera el triunfo de “la vieja política”.

“La participación masiva y consciente de la ciudadanía es la que tendríamos que estar empujando para el próximo 2 de julio”.

Y agregó que se debe exigir a las autoridades que garantice la seguridad durante la jornada electoral para que haya un equilibrio en la movilización de fuerzas policiacas y no se inhiba la participación ciudadana.