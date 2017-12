Enjambre entregó su música a sus fans

Connect on Linked in

CIUDAD DE MÉXICO

Enjambre se adueñó la noche del miércoles por segunda ocasión del Auditorio Nacional para festejar sus nueve años de trayectoria y presentar su álbum “Imperfecto extraño”, quinto material de la agrupación zacatecana liderada por Luis Humberto Navejas.

El Coloso de Reforma empezó a vibrar pasadas las 21:00 horas, cuando los primeros acordes de “Celeste” comenzaron a sonar.

“Buenas noches, Ciudad de México, hasta que nos hizo estar aquí, moríamos de ganas de pasar una noche con ustedes”, comentó Navejas, quien prometió, sería una noche inolvidable.

El primer set de canciones tomó forma gracias a la compañía musical de un cuarteto de cuerdas, con temas como “Mania cardiaca”, “Luces de periferia” y “Futuro”, durante las cuales decenas de parejas tomadas de las manos o abrazadas no dejaron de cantar el repertorio de “Imperfecto extraño”, con la fusión de otros de sus éxitos.

Luis mencionó que sería una noche de complacencias: “No nos iremos de aquí hasta cantar todo nuestro nuevo álbum, todas las complacencias en redes que nos pidieron serán tocadas, hay muchas canciones que ya no tocábamos y esta noche lo haremos”.

Y así fue, fiel a su promesa, Enjambre compartió temas de sus álbumes pasados como “Tulipanes” “Elemento” “Argentum”, entre otros.

Aunque la agrupación no suele llevar invitados a sus conciertos en vivo, en esta ocasión hicieron una excepción: la banda invitada fueron los argentinos Banda de turistas, quienes corearon frente a los miles de fans una de las canciones más emblemáticas, “Sábado perpetuo”, canción perteneciente a su álbum “Proaño”.

Tema tras tema, jóvenes de todas las edades no pararon de cantar hasta derramar lágrimas o de abrazar a esa persona especial, durante las más de dos horas en las que Enjambre entregó su música a los más de 9 mil presentes.

Para cerrar su segundo concierto en el Auditorio Nacional, Humberto no dudó en bajar a saludar a los fans, quienes sin parar de cantar, levantaron sus manos y sacaron sus celulares para tratar de capturar el momento.

Para concluir, la banda tocó rítmicos temas como “Por esta razón” “Detéstame” y su última interpretación fue “Vida en espejo” de su álbum Imperfecto extraño.

Enjambre, quien continuará su gira “Imperfecto extraño” con más fechas en Mérida, Tijuana y Ensenada, donará parte de lo recaudado en el show para apoyar a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, la banda iba a llevar a cabo su show el 8 de octubre, fecha que tuvo que posponer tras el terremoto en la capital.