Salma en campaña contra acoso

Los Ángeles

Tras ser nominada a Mejor Actriz por su trabajo en la película “Beatriz at the Dinner” a los premios “Spirit”, Salma Hayek apareció en una campaña contra el acoso y el abuso sexual.

“I will not be silent” (No permaneceré en silencio) es el nombre de esta iniciativa impulsada por ‘W Magazine’ y donde, además de la mexicana, aparecen diversas figuras de Hollywood.

Nicole Kidman, Gal Gadot, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Jake Gyllenhaal, Salma Hayek, Andrew Garfield y Jessica Chastain son algunos de los actores que aparecen en el video.

La campaña irrumpió en la web un día después de que la revista “Time” nombrará como Persona del Año al movimiento anti acoso y abuso sexual que nació tras las denuncias contra el productor Harvey Weinstein.

Además del poderoso hombre de la industria hollywoodense, otras figuras fueron indicadas como responsables de abusos, como ocurrió con el actor Kevin Spacey y el comediante Louis C.K.