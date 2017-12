Dale Dale – Se desmayó y se robó el show

Se desmayó y se robó el show

El colapso de la seguridad en el estado enferma y desmaya al secretario de Seguridad Pública del estado, Jaime Téllez Marié, quien la mañana de ayer domingo, en medio del evento del último informe de su jefe junior, el alcalde de Boca, Miguel Ángel Yunes Márquez, se desvaneció delante de toda la concurrencia, aunque el comunicado “oficial” dijeron que se había desmayado por el cansancio y no haber desayunado, también se dijo que había sufrido un infarto, lo cierto es que hasta anoche permanecía internado en el hospital de la Beneficencia Española en donde estaba siendo atendido.

Una egolatría total es lo que se vio este domingo, donde no faltó el acarreo y movilización para llenar los salones Tajines del World Trade Center en un destape con el pretexto de informe que hizo el alcalde de Boca del Río, en donde amenaza que “nos vemos pronto” en referencia a la candidatura al gobierno estatal que le tiene comprada su papá, “pronto”, como lema de su próxima campaña en la que intenta ser el heredero del gobierno del estado.

Eso sí, dijo que lo que se propuso para esta gestión de su gobierno fue hacer un Boca del Río feliz, una ciudad feliz, y que habiéndolo logrado, nos vemos pronto, sentenció.

Ya hasta la mamá del alcalde boqueño se anota para decir que tendrá dos hijos gobernadores, uno en el 2018 y otro en el 2024, así que parecen creer que ya compraron al PAN y ahora es un partido familiar, propiedad de los Yunes Márquez.

Pero no contaban con que uno de sus lacayos más veteranos se robara el show desmayándose “inoportunamente”. Después del “sorpresivo” desvanecimiento, todo mundo en el recinto del World Trade Center esparcía el rumor de que Téllez Marié estaba grave, del destape de junior ni quién lo mencionara.

Así que si el desmayo fue intencional, muchos opinan que se ganó su licencia “por motivos de salud” para salirse de un trabajo en el que no ha dado buenos resultados nunca.

Turisteando los subsecretarios de Turismo

Los que se ve que no tienen nada que hacer son los subsecretarios de turismo estatal, como Roberto Bueno, quien andando de gira con su grupo musical, Los Flamers, se accidentaron en Chiapas donde andaban en ferias y tocando, lo que indica que tiene de membrete el cargo y cobra como funcionario estatal, pero acude solo en sus ratos libres, al igual que el otro subsecretario, Manolo Varela, quien anda de un lado a otro pero no se le ve en sus funciones o trabajando, así que sólo cobran y se ostentan como parte del gobierno, así las cosas con el gobierno panista, también les gusta tener su “fuerza aérea”.

Dante, al servicio de su carcelero

Más allá de padecer el síndrome de “Estocolmo”, que es la forma en que en psicología se explica la conducta de los que habiendo sido secuestrados, se convierten en aliados y simpatizantes de quien los secuestró.

Algo más que esto le ha sucedido al dirigente y dueño del negocio, llamado partido político Movimiento Ciudadano.

El ex gobernador interino de Veracruz, Dante Delgado, fue perseguido y encarcelado por Miguel Ángel Yunes hace 21 años, cuando ambos eran destacados militantes priistas.

Ahora militan en otros partidos, Yunes Linares se pasó al PAN, haciendo gala de oportunismo, cuando este partido ganó la Presidencia de la Republica con Vicente Fox.

Por su parte, Dante aparentó constituir un partido de izquierda, al que primero bautizó como Convergencia y luego lo cambió a Movimiento Ciudadano, nunca despegó este negocio político de Dante, siempre ha sido un minipartido que se alquila a los disidentes de otros partidos para que lo usen para las candidaturas que puedan pagarle a Dante.

Aquí en Veracruz, el partidito de Dante se lo concesionó a uno de sus testaferros de siempre, Armando Méndez de Luz, pero se fue desapareciendo hasta perder el registro como partido estatal en las pasadas elecciones del 2016, en las que no llegó siquiera al 2 por ciento de los votos.

Movimiento Ciudadano vivió a la sombra del PRD y de López Obrador y gracias a ello Dante consiguió una diputación federal y una senaduría, además de algunas posiciones plurinominales y con esto pudo sobrevivir su redituable negocio y embolsarse muchos cientos de millones de pesos, de los impuestos de los mexicanos, además de los beneficios obtenidos por los chanchullos que frecuentemente se practican en las componendas legislativas y de los moches de algunas alcaldías que ha regenteado. El rechazo de López Obrador a cargar con Dante otra vez para las elecciones del año próximo ha empujado a que se aliara al PAN y al PRD, esto convierte a Movimiento Ciudadano también en Veracruz en comparsa de los Yunes panistas.

Este es el decrépito Dante, quien sin dignidad ni vergüenza ahora será aliado de quién se burlaba de él cuando lo tuvo preso 17 meses en el reclusorio de Pacho Viejo.

No cabe duda que tenía mucha razón el que fue presidente de México hace más de 60 años, nuestro paisano veracruzano Don Adolfo Ruiz Cortines, cuando decía que quien se dedica a la política “debe aprender a comer sapos y culebras sin hacer gestos”, aunque Dante ha ido más lejos de sólo comérselos. Ahora su ambición lo llevará a la ignominia, pero muy a gusto, cobrando.