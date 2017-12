FGE violenta la ley al suspender peleas de gallos: Promotores

Connect on Linked in

Xalapa

El Fiscal Especializado en Delitos Contra Animales, Andrés de la Parra, violentó la ley al suspender 40 peleas de gallos que estaban programadas para el día 09 de diciembre en el municipio de Ciudad Isla, porque los organizadores cuentan con permisos del ayuntamiento local, de la Secretaría de Gobernación (Segob) y está vigente la promoción de un amparo ante un juez federal, afirmó el delegado estatal de la Comisión Mexicana de la Promoción Gallística, Salvador Castilla.

Afirmó que en las tareas de la Fiscalía General del Estado (FGE) no está el prevenir la realización de peleas de gallos y tampoco debe actuar sin tener una denuncia previa.

Aseguró que las peleas de gallos se iban a realizar con permisos del gobierno federal, por lo que la FGE no puede estar por encima de la Segob.

Expuso que está no es la primera vez en que el fiscal de los animales actúa con prepotencia y amenazas en contra de los organizadores de peleas de gallos.

Salvador Castilla dijo que el fiscal De La Parra no tiene facultades para suspender peleas de gallos, porque hay un amparo federal de por medio que se debe respetar.

El fiscal De la Parra “violenta la ley” porque no tiene facultades para “amenazar, ni hallanar” las actividades de las funciones de Gallos.