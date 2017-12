Alcaldes aceptan policías, pero exigen recursos

XALAPA

Los alcaldes electos de Minatitlán, Poza Rica y Xalapa respondieron al gobernador Miguel Ángel Yunes sobre el tema de la seguridad y señalaron que sí atenderá el tema de la policía municipal, pero se necesitan recursos y equipamiento,

Luego de que este lunes el mandatario estatal lanzara un ultimátum a los ediles de Morena a firmar los convenios de colaboración para las policías municipales o quitará el apoyo de la policía estatal y las fuerzas federales, los ediles señalaron que no hay dinero suficiente para atender el reclamo.

El alcalde electo de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, afirmó que su gobierno está en la disposición de iniciar el 2018 con un buen número de elementos de la Policía Municipal, pues incluso se trata de una promesa de campaña; sin embargo, dijo que no hay recursos suficientes para costear los gastos de la corporación y anunció que pedirá ayuda a la Federación.

“Nosotros no estamos en contra de la Policía Municipal, nosotros mismos la pedimos en el proselitismo, pero hasta ahorita, nos las quieren dar pero sin recursos. El entrenamiento nos costaría, la cuestión del equipamiento, el armamento y la verdad es que no tenemos recursos”, expresó.

Tras aclarar que no acudió a la reunión de este lunes por motivos de agenda, el presidente municipal dijo que hará lo necesario antes del 31 de diciembre, pues la administración saliente proyecta al menos 270 elementos, pero hasta el momento desconoce el origen de los recursos en lo que será el presupuesto de egresos del año entrante.

Vía telefónica, Reyes Álvarez recalcó que ha participado en otros encuentros con mandos navales y militares.

POZA RICA

El alcalde electo de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo negó que existan intereses partidistas que estén frenando la firma del convenio para la reconstitución de la policía municipal y metropolitana.

“No se vale decir ahí les voy a dejar la seguridad a ustedes si no tenemos los elementos suficientes”, expresó Velázquez Vallejo al respecto.

En la primera reunión a la que fueron convocados no acudió y envió a un representante que no fue aceptado por el Gobierno del Estado y en esta segunda reunión no acudió pues señaló la firma del convenio o acuerdo con la administración estatal corresponde aún al alcalde en funciones.

En ese sentido destacó que no se oponen al convenio para la reconstitución de la policía municipal, pero resaltó se deben respetar los lineamientos del proceso de transición de administración municipal.

XALAPA

El alcalde electo de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró estar dispuesto al diálogo con el Gobierno del Estado; sin embargo, acusó que en el evento convocado para este lunes, en que se firmaría un convenio de colaboración, a su representante se le pidió retirarse. Rodríguez Herrero señaló que la invitación se le hizo desde días pasados; sin embargo, él no pudo asistir por motivos de salud, pues insistió en que se le recomendó recuperarse de una cirugía. Fue por ello que envió a Ulises Ponce como representante, a quien se le pidió que se retirara del evento “es claro que quien se rehusó a dar cabida al diálogo no fui yo”.

Insistió en que para lograr esa seguridad, es necesario que los tres órdenes de gobierno cooperen para garantizar el estado de derecho, “la seguridad de nuestra ciudadanía es una prioridad. En consecuencia, cualquier acuerdo que contribuya a ese propósito es bienvenido”.

A su vez el alcalde en funciones de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, aseguró que cada nivel de gobierno tiene atribuciones marcadas por la Constitución

El compromiso del ayuntamiento es claro, nunca nos hemos rehusado, nunca nos hemos sustraído de atender la seguridad pública

Dijo que Xalapa fue el primer ayuntamiento que se comprometió con un presupuesto para contemplar recursos a la creación de una nueva Policía Municipal.

Esta policía, dijo, no debe venir a sustituir a la policía estatal, sino más bien a reforzarla, como una corporación de proximidad ciudadana, “una policía de barrio” que venga a duplicar el número de elementos que resguardan a la población.

COATZACOALCOS

Por su parte, el alcalde electo de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no pudo ser localizado vía telefónica; sin embargo, en un comunicado de prensa previo, calificó como irresponsables las declaraciones del gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares: ”Yo creo que estos comentarios que hizo el gobernador son irresponsables, de marcar pauta, sin conocer las causas, yo creo que aquí cada quien debe asumir sus funciones y responsabilidad. No estoy de acuerdo. Pienso que es una manera irresponsable… merecemos un respeto, todavía no estoy en funciones, claro que nos estamos preparando para trabajar en el municipio de Coatzacoalcos que está en el abandono total y eso no es causa del actual gobierno, sino de muchos atrás y eso no evitará que asumamos nuestra responsabilidad”, dijo en su momento.