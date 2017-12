Del Toro va contra Spielberg y Nolan

CIUDAD DE MÉXICO

“The Shape of Water”, del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas: mejor película de drama y mejor director, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La cinta aspira a los premios de mejor película dramática, mejor director, mejor guión, mejor actriz de drama (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer) y por último a la mejor banda sonora original (Alexandre Desplat).

En la categoría reina, la de mejor película de drama, el trabajo de Del Toro se medirá a “Dunkirk”, “Call Me By Your Name”, “The Post” y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Y en la de dirección, los rivales del mexicano serán Martin McDonagh (Three Billboards

Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk), Ridley Scott (All the money in the world) y Steven Spielberg (The Post).

Del Toro también logró una nominación al mejor guion por su trabajo junto a Vanessa Taylor, categoría donde tendrán como rivales a “The Post”, “Lady Bird”, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” y “Molly’s Game”.

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, “The Shape of Water” narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962.

La película, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con “El laberinto del fauno”, obra que le granjeó una nominación al mejor guion original.

Recuerdan a “Coco”.

Fue una mañana agridulce para los compositores del tema “Remember Me” de la cinta “Coco”. Kristen Anderson-López y Robert López se enteraron de su nominación al Globo de Oro mientras una bomba explotaba en una ajetreada estación del metro de Nueva York. La pareja dijo que encendió el televisor para escuchar las nominaciones cuando la noticia de la explosión en Port Authority se anunció.

“Es una mañana extraña aquí en Nueva York”, dijo Anderson-López. Esta es la segunda candidatura al Globo de Oro para la pareja de compositores. El matrimonio fue nominado en 2014 por Let It Go” de Frozen, que ganó el Oscar a la mejor canción original.

La pareja dice que es una “emoción gigante” estar nominados, pero que no tenían planes para celebrarlo. Su gato está desahuciado y podrían ponerlo a dormir hoy.

“Probablemente le cantemos ‘Remember Me’ a él”, dijo Anderson-López. Dijo que su esposo lo interpretó en el funeral de su madre a principios de año.

“Estamos dejando salir muchos sentimientos, es un día de esos”, expresó.

La premiación de Globos de Oro se realizará el próximo 7 de enero de 2018, en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles, California.

Compiten con “The Shape…”

Christopher Nola. Concursa con “Dunkerke”, cinta bélica.

Ridley Scott. Compite por el filme “All the money in the world”.

Steven Spielberg. Nominado por “The Post”, sobre Vietnam.

Martin McDonagh. Compite con “Three Billboards Outside…”.