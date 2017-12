Propuestas para el tribunal son amodo del gobernador: Daniela Griego

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

La diputada Daniela Griego Ceballos, reprobó las propuestas para la integración del Tribunal de Justicia Administrativa enviadas por el gobernador al Congreso del Estado, pues se trata de funcionarios ligados al Ejecutivo, el PRI y el Poder Judicial.

Fueron propuestos Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, director jurídico del Ayuntamiento de Xalapa y Pedro José María García Montañez, secretario particular del actual gobernador.

También fueron presentados los nombres de dos Jueces de Control: Estrella Alhelí Iglesias Gutiérrez y Luisa Samaniego Ramírez, la primera de ellas vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita por los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Griego Ceballos advirtió que pese al debate que se puedas suscitar en el Congreso, dichas propuestas podrían ser aprobadas por la mayoría del PAN, PRD y PRI, los cuales se estarían repartiendo las posiciones en el nuevo Tribunal.

La diputada consideró que con lo anterior se envía “un mal mensaje” para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y la designación de los titulares de las nuevas instituciones que lo conformarán.

“Ojalá y no sea un mal presagio para el nombramiento del Fiscal y por lo tanto la integración del Comité Seleccionador y del Comité de Participación Ciudadana, eso le daría al traste al Sistema Estatal Anticorrupción, el vigilado no puede nombrar a quien lo vigilara, es necesario procesos de designación ajenos a los partidos políticos, al gobierno (….), no podemos poner a los amigos, a los incondicionales”.

En este sentido la legisladora de Morena lamentó que en la adecuación e implementación del marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción en Veracruz, casi no haya habido discusión con la sociedad civil y la academia.

“Venimos de sexenios donde lamentablemente la corrupción afectó todos los ámbitos de la vida de los veracruzanos, pero impactó en términos de la pobreza, de indicadores salud, de educación, de acceso a los servicios básicos, etcétera”, concluyó.