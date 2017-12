Alcaldes de Morena se reunirán con Comisionado Nacional de Seguridad

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El diputado federal del partido Morena y ex candidato al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez informó que este miércoles, 17 alcaldes electos de ese instituto político atendiendo a su responsabilidad se van a reunir con el comisionado nacional de seguridad pública en la ciudad de México, Renato Sales Heredia.

García Jiménez refirió que dicho encuentro es con el fin de que los ediles reciban una capacitación respecto a ese rubro y puedan llevar a efecto acciones conjuntas de coordinación con el Gobierno federal en materia de seguridad pública.

Sostuvo que los presidentes municipales de Morena le han manifestado que no van a prestarse a un juego mediático de ataque o de simulación.

Yunes es responsable de la seguridad: Nahle

La aspirante a la candidatura al senado por Morena, Rocío Nahle García, le recordó al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, que él es el responsable por la seguridad de los veracruzanos, sin embargo él deberá respetar la soberanía de los ayuntamientos.

En entrevista vía telefónica, la aún diputada federal exhortó al mandatario Veracruzano a que se apegue al respeto entre los poderes, que exista unidad y lejos de la confrontación política exista una suma de esfuerzos para que los veracruzanos se vean beneficiados.

Además aseguró que con la amenaza que realizó este lunes el mandatario veracruzano, de dejar “morir solos” a los ediles electos sobre todo de Morena, si de aquí al 31 de diciembre no solicitan el apoyo del grupo de coordinación Veracruz, prácticamente está renunciando a su responsabilidad como gobernador.

“El amago de que ‘los voy a dejar solos’, pues prácticamente está renunciando a su responsabilidad como gobernador y creo que no es lo conveniente y los ediles una vez que tomen protesta serán los responsables de una política municipal y de proximidad”.

Coordinación sí, subordinación no

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Huerta Ladrón de Guevara, advirtió que los alcaldes electos de su partido están dispuestos a trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado para garantizar la seguridad en sus municipios pero aclaró que no se subordinarán a las autoridades estatales.

El morenista dijo que su partido tiene dudas respecto del manejo de los recursos que se entregaron a la administración estatal por parte de la Federación a través del Fortaseg, lo cual consideró que resulta necesario aclarar.