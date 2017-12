Listo el Clausura 2018

Connect on Linked in

México, DF

La Liga MX dio a conocer el calendario para el Clausura 2018 del futbol mexicano, el cual abrirá el viernes 5 de enero cuando Puebla reciba al flamante campeón, Tigres de la UANL.

Entre los partidos más importantes, destacan el Chivas vs Cruz Azul de la Jornada 2, a disputarse el sábado 13 de enero; Pumas vs América de la Jornada 3 el domingo 21 del mismo mes.

El duelo entre Pumas y Chivas se jugará el domingo 25 de febrero.

Mientras que el Clásico Nacional se realizará en la Jornada 10 el sábado 3 de marzo; Cruz Azul vs Pumas de la Jornada 12, el sábado 17 de marzo; América vs Cruz Azul de la Jornada 13 el sábado 31 de marzo; Atlas vs Chivas de la Jornada 16 el 20 de abril; y el Clásico Regio, de la jornada 17 el sábado 28 de abril.