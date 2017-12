Abandonó subsecretario de Turismo a sus músicos

Connect on Linked in

XALAPA

Francisco Javier Abrego, de 24 años, trompetista del grupo musical Los Flamers, falleció la madrugada de ayer tras el accidente automovilístico que sufrieron el fin de semana después de presentarse en el estado de Chiapas.

“Pacho” o “Pachiviry”, como lo conocía la comunidad musical local, no se recuperó del accidente que tuvieron en el que resultó con heridas de gravedad.

Por su parte, el conguero de Los Flamers, Alejandro Domínguez Acosta, acusó que hubo negligencia por parte de la manager Idalia González Pérez para atender a los músicos que resultaron heridos en el accidente que sufrió el grupo en Pijijiapan, Chiapas, el fin de semana pasado.

El joven señaló que Idalia González Pérez se movilizó para que su esposo Roberto Bueno Campos, líder de la agrupación, y subsecretario de Turismo de Veracruz, recibiera la atención médica de una manera oportuna pero se olvidó del resto de los integrantes de Los Flamers, lo que provocó el fallecimiento de Francisco Ábrego.

“Esto fue negligencia, falta de apoyo, falta de logística, falta de una persona que estuviera con nosotros, no es posible que siendo músico de una institución grande como Los Flamers, tan respetada, Francisco hubiera muerto con un amigo suyo, sin un representante del grupo, esto es algo intolerable”, manifestó. Alejandro Domínguez consideró que el grupo debió apoyar económicamente a los músicos que requerían una atención médica inmediata o un traslado y no esperar a que la aseguradora se hiciera cargo de los gastos.

El conguero aseguró que la manager de Los Flamers no lo visitó después del accidente y ni siquiera le envió un mensaje de whatsapp para preguntarle si se encontraba bien. Por último, Alejandro Domínguez mencionó que resultó con una fractura de nariz en el accidente vehicular que sufrió el grupo el fin de semana pasado, la cual no puso en riesgo su vida como sucedió con otros integrantes.