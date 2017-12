Alcaldes electos sospechan de empresa y revocarán contratos de alumbrado público

XALAPA

La empresa NL Technologies, SA de CV, firmó el Contrato de Asociación Público Privada en la modalidad de concesión para la instalación de alumbrado público en alrededor de 15 municipios, sin que hubiera una licitación de por medio, no tiene registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni domicilio fiscal, por lo que es una “empresa fantasma” más de la ex administración estatal de Javier Duarte de Ochoa, autorizado por el Congreso local y avalado por los cabildos actuales.

Entre los ayuntamientos que firmaron este contrato de obra con NL Technologies están: Cerro Azul, Chontla, Chalma, Poza Rica, Fortín de las Flores, Cosamaloapan y Citlaltépetl, tras la autorización del Congreso local.

En conferencia de prensa el presidente municipal electo de Cerro Azul, Carlos Vicente Reyes Juárez, el representante de la alcaldesa electa de Chalma, Bertha de Mariana de Jesús Roldan Argüelles, el abogado, Daniel Rodríguez Cancela, el representante del alcalde electo de Chontla, Érik Abraham Sosa, y el contador público, Vicente Báez Hernández, informaron que esta empresa instalará alumbrado público en los 15 municipios, a partir del año 2018, y endeudarán a los próximos ayuntamientos por 15 años.

Vamos por la nulidad del contrato: Chalma

El asesor del ayuntamiento de Chalma, Daniel Rodríguez Cancela, dijo que analizaron los expedientes técnicos de los contratos de obras entregados al Congreso del Estado, y detectaron irregularidades, como la falta de domicilio de la empresa.

“La empresa no tiene domicilio y vamos por la nulidad del contrato. ¿Dónde vamos a localizar esta empresa? Este domicilio no viene ni en el contrato, ni en los anexos, pudiéramos hablar de una empresa fantasma, porque a dónde la vamos a emplazar como abogados en caso del incumplimiento de este contrato”, explicó.

Rodríguez Cancela informó que en el caso del ayuntamiento de Chalma deberá hacer un pago mensual de un millón 556 mil pesos, pero en un plazo de 15 años, deberán hacer efectivo más de 205 mil pesos.

“No hay licitación clara, no hay un expediente para hacer competitiva a la empresa. Los diputados autorizaron, los que tenían que analizar e investigar son los cabildos, que esto puede incurrir en responsabilidades penales, por eso los alcaldes deben unirse y hagamos un frente común, porque es una deuda excesiva, ilegal” explicó.

Es un vil robo y una vil estafa: Cerro Azul

Al hacer uso de la voz el alcalde electo de Cerro Azul mencionó que el contrato de alumbrado público realizado por la alcaldesa en funciones, Ludivina Ramírez Ahumada, obligará a las siguientes administraciones municipales a pagar 93 millones de pesos, lo que presenta por mes un gasto de 516 mil pesos, cuando antes se invertía 216 mil pesos.

“Es un robo para los ciudadanos de Cerro Azul. Si este contrato se da va a ser una irresponsabilidad de los diputados locales y cabildos actuales, porque no hicieron el análisis si los próximos ayuntamientos tendremos el análisis de pago de estos montos” acusó Reyes Juárez.

Criticó que el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Kirsch Sánchez, declaró que el Congreso local “actuó de buena fe” al autorizar los contratos de obra con NL Technologies.

“Cómo van a actuar de buena fe, tienen que leer lo que están autorizando, que no insulten la inteligencia de los alcaldes electos, es una vil estafa, es un vil robo y nos van a dejar más que endeudados a nuestra administración y a las cuatro siguientes administraciones que vienen”, dijo el alcalde electo de Cerro Azul.

Reyes Juárez hizo un llamado a los presidentes municipales electos de los 12 ayuntamientos restantes para que se sumen y formen un frente que les ayude a exigir al congreso local y solicitar el apoyo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a fin de frenar los contratos y la deuda que heredarán.

Explicó que por ahora solo los alcaldes electos de Chontla, Érik Abraham Sosa y de Chalma, Bertha Mariana de Jesús Roldán Argüelles se percataron de esta deuda, porque el resto de los ediles no tienen la información y no han visto “la gravedad del asunto”.

En el caso de Cerro Azul, dijo el alcalde electo, la empresa N.L Technologies comenzó a instalar las luminarias aun cuando la SHCP no les ha liberado el recurso público.

“Ahí están las anomalías, no hay licitación de obra, los ediles de los ayuntamientos actuaron de manera irresponsable, no vamos a tener capacidad de pago” indicó.

Irregular pagar deuda con el Ramo 028: Chontla

Al hacer uso de la voz el asesor del ayuntamiento de Chontla, Vicente Báez Hernández, explicó que esta deuda fue contratada por los 15 ayuntamientos para pagarla con recursos del Ramo 028 provenientes del gobierno federal y el cual originalmente está destinado para la operación de la administración municipal.

“El problema es que si ellos pagan la deuda pública con el Ramo 028, no van a tener la capacidad para la operación de sus ayuntamientos, los está limitando, porque efectivamente no se hizo el análisis de la ley financiera que dice se debe tomar en cuenta la capacidad del endeudamiento”, dijo.

Báez Hernández dijo que en el caso del ayuntamiento de Chontla el Congreso local le autorizó endeudarse con 14 millones de pesos para alumbrado público, cantidad que al pagarse en un lapso de 15 años, crecerá en más de 40 millones de pesos.

“Este es el problema que preocupa a los alcaldes que no tendrán la disponibilidad presupuestal para operar los ayuntamientos, y según la ley financiera al no tener disponibilidad presupuestal, los ayuntamientos deberán disminuir gastos de comunicación social y luego el gasto corriente para no afectar a la población”, explicó.

En caso de que los próximos ayuntamientos no cuenten con los recursos en los siguientes 15 años para pagarle a la empresa NL Technologies, esta podrá embargar las participaciones federales.