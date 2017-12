Fiscalía violenta la ley al llamar a Hipólito

Connect on Linked in

Redacción AZ

El alcalde electo de Xalapa, Hipólito Rodríguez señaló que la Fiscalía General del Estado actúa de forma irregular al citarlo a declarar como testigo, pero integrar el citatorio como si fuera un imputado por el feminicidio de Magaly Hernández ocurrido en el Santuario de las Garzas en días pasados.

Al acudir la noche de este miércoles a la cita en la FGE señaló que fue llamado a declarar solo porque un mensaje de texto que recibió y donde dijo que habría un asesino común en los siete homicidios ocurridos en La Garzas.

En entrevista dijo que la Fiscalía violó el debido proceso en el citatorio que giro, pues que el documento recibido carece de fundamento legal, por lo que en compañía de su abogada, el edil electo presentó un oficio donde pide a la Fiscalía que se aclare el fundamento de este citatorio.

Por su parte, la abogada, Doria Ortiz Aguirre, detalló que en el documento de la Fiscalía se citaron los artículos: 116, 117, 141 142, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales se refieren a los derechos y obligaciones que tiene una persona con el carácter de imputado, y no de testigo.

En ese sentido, se presentó un documento a la FGE para pedirle que aclare con qué carácter es que solicitó a comparecencia de Rodríguez Herrero, porque los efectos jurídicos de testigo e imputado son totalmente diferentes.

Cabe destacar que el personal de la FGE, después de una breve reunión, recibió el documento que presentó el edil electo, y ahora la dependencia estatal tendrá que emitir el acuerdo respectivo, en un lapso no mayor a tres días, de acuerdo con los términos de ley.

La abogada insistió en que el citatorio contenía diversas inconsistencias e ilegalidades, pues no estaba debidamente fundado ni motivado.

Hipólito Rodríguez Herrero agregó que aunado a esto, la información por la que fue citado tiene su origen en una nota informativa que data del 24 de junio del 2015, que habla de la posibilidad de que un sociópata haya cometido los feminicidios en este lugar.

“Me parece que es una negligencia de la autoridad que me vengan a preguntar algo que es del dominio público… no sé si me cita porque está mal informado (el fiscal Octavio Armenta), o quiere hacerme perder el tiempo, francamente”, dijo.

El presidente municipal electo precisó que como todos los ciudadanos de Xalapa está siendo testigo “de la negligencia de nuestras autoridades para atender el tema de los feminicidios”.

Su citatorio mal fundado, refirió, indica que los representantes de la Fiscalía “están muy perdidos o son ganas de ponerme un reflector encima, que obedece a motivos verdaderamente inconfesables”.