Permitirá Apiver a colectivos explorar terrenos para localizar fosas clandestinas

Connect on Linked in

VERACRUZ

El gerente de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Francisco Liaño Carrera, aseguró que Apiver otorgará facilidades a los integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz para explorar terrenos federales con la finalidad de que localicen las supuestas fosas clandestinas donde según les informaron se encuentran restos humanos.

El representante de Apiver recordó que la Administración Portuaria adquirió terrenos para liberar derechos de vía de obras donde se permitirá la exploración a las personas que buscan a familiares reportados como desaparecidos.

“Nosotros no tenemos inconveniente en que se realicen ese tipo de actividades, la Administración Portuaria ha estado adquiriendo terrenos aledaños al puerto, pues prácticamente para la liberación de derechos de vía del Kilómetro 13.5, derechos de vía de la vía ferroviaria a Santa Fe, nosotros no tenemos ningún inconveniente que se realice una actividad de ese tipo, al contrario, apoyaríamos”.

El entrevistado precisó que los integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz todavía no contactan a los directivos de Apiver para solicitar autorización para explorar los terrenos donde se localizarían las fosas clandestinas.

Francisco Liaño Carrera aseguró que Apiver no tiene reportes de actividades fuera de la ley en sus terrenos, ya que existen áreas donde se carece de vigilancia.

Liaño Carrera descartó que los trabajos exploratorios que realicen los activistas que buscan a familiares desaparecidos afecte la ejecución de alguna obra de infraestructura.

“Las obras que tenemos en esos derechos de vía ya están desarrolladas, al contrario, yo creo que es un tema de apoyo y conciencia para esta gente que está desarrollando esa actividad; lo que hemos optado, porque son áreas muy grandes, es cercar los terrenos, pero no estamos generando un tipo de vigilancia adicional, hay ciertas áreas que se vigilan las 24 horas del día, hay otras que solo en el día y otras alejadas del puerto que no son tan vigiladas”, concluyó.