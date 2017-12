Asuntos Públicos – Inicio de (pre)campañas

Connect on Linked in

Eduardo Coronel Chiu

Inicio de (pre)campañas

Los tres virtuales candidatos a la Presidencia de la República arrancaron ayer sus actos de campaña: Andrés Manuel López Obrador de Morena-PES y PT, Ricardo Anaya del PAN-PRD y MC, con su estilo hasta ahora definido, y José Antonio Meade, del PRI-PVEM-PANAL todavía sin transformación, como si permaneciera como funcionario público.

López Obrador, luego de abrir su programa social populista el día previo con su registro interno, ayer en un lujoso hotel de la Ciudad de México, que de haber sido sitio escogido por sus rivales habría reiterado los calificativos de señoritingo o pirrurris, pero como se trataba de él, primero lució su alianza con los otros dos partidos que le postularán; el PES –de línea religiosa, humanismo cristiano, lo que le ganó la protesta pública de Elena Poniatowska, pese a ser una de las fans de AMLO–, y el PT, controlado por Alberto Anaya; después, en el mismo acto, presentó al que sería su gabinete en el supuesto de ganar la Presidencia de la República.

El cerillo Ricardo Anaya en plan de fajador, desde su natal Querétaro donde inició su campaña arremetió contra sus rivales, su acto nada especial, lo justificó con que haría una campaña austera, y se mofó de la vestimenta y el acto de Meade y de la presentación del gabinete de AMLO, el tercero que muestra al público, uno por cada postulación a la presidencia.

José Antonio Meade, por su parte, inició en el estado de Chiapas, arropado por el gobernador de ese estado, Manuel Velasco, militante del PVEM, uno de los partidos aliados al PRI en esta elección presidencial. En una de las regiones más pobres del país –San Juan Chamula– se reunió con la población de origen étnico maya tzeltzal, donde Meade, como acostumbran los candidatos, se puso el atuendo típico y recibió el bastón de mando, y posteriormente en Tuxtla Gutiérrez tuvo un encuentro con empresarios. Pese al simbolismo de iniciar su campaña en un sitio representativo de la pobreza extrema, rezago y desigualad prevaleciente en el país, el candidato del PRI no ha renovado su discurso. Prometió abatir la pobreza extrema, señalando que hay “mucho por hacer”, sin embargo sigue atrapado en la visión oficial, la frase de que “el trabajo se hará sobre el punto de partida que marcó la labor del presidente Enrique Peña Nieto”, es representativa del encapsulamiento del candidato Meade en esta etapa de la campaña. Ya se verá si se transforma para buscar los votos más allá de las lealtades al PRI y los peñanietistas que quedan. Apenas comienzan.

El gabinete de AMLO y su Juanita Nahle

Además del rescate de la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, su propuesta para secretaria de Gobernación, y de Esteban Moctezuma, ligado a TV Azteca y secretario de Gobernación y de Educación Pública en el gobierno priista de Ernesto Zedillo (1994- 2000), su secretario de Educación, destaca para Veracruz la inclusión de Rocío Nahle como secretaria de Energía. No está en duda la cercanía de la diputada federal por Coatzacoalcos –es su coordinadora de bancada–, señalada por Eva Cadena, la desaforada diputada local de Morena, de ser recaudadora de fondos políticos para AMLO, pero además es su mil usos; puesto que ella se acaba de registrar como candidata al Senado por Veracruz y en primera fórmula, la que entraría aun si quedan en segundo lugar de las votaciones, relegando al empresario de Xalapa, el ex priista Ricardo Ahued, a la segunda fórmula, condicionada a que alcancen la mayoría relativa en esa elección.

Aunque en las apuestas, pese a la ventaja hoy en las preferencias para AMLO, vistos los precedentes de que se desinfla y lo ponchan en la final, se duda de que la tercera sea la vencida y gane, con esta hipótesis abierta y la incertidumbre propia de la democracia, si diera AMLO el campanazo y ganara la señora Nahle en su candidatura al Senado sería una “Juanita”, la fachada para hacer llegar a la suplente. Así que, con todo, estará reñida la posición de suplente de Nahle al Senado.

Convocatorias a gobernador para Veracruz

Mientras las otras dos fuerzas electorales, la que tiene por eje el PAN y la que gravita en Morena tienen ya más que puestos sus candidatos a gobernador, el junior Miguel Ángel Yunes Márquez y Cuitláhuac García, respectivamente, el PRI en Veracruz sigue sin resolver la identidad de su candidato. Aunque en este partido todo apunta a que las circunstancias se han acomodado en favor del senador Pepe Yunes Zorrilla, dada su cercanía al candidato a la Presidencia José Antonio Meade, todavía no se puede confirmar este pronóstico.

Hay versiones de que la semana próxima, antes de la Navidad, se publicará la convocatoria para de una vez despejar la incógnita. Al menos en tres entidades, Jalisco, Yucatán y la Ciudad de México, de las 9 que están en disputa, el PRI ya tiene candidato.