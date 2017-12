Mickey y Homero ya son de la misma familia

Connect on Linked in

CIUDAD DE MÉXICO

Sometió al emporio de la manzana, venció a los superhéroes de Marvel, conquistó a una galaxia muy muy lejana y ahora Disney caminará con zombis, se pintará de amarillo en “Sprinfield” y viajará hasta “Ávatar” con la adquisición de la compañía Twenty Century Fox por la cantidad de 52 mil 400 millones de dólares, cifra muy superior a lo que la compañía del ratón ha pagado por otras empresas como Pixar o Lucas Film.

Con esta compra, Disney se hace con los derechos de grandes franquicias como “El planeta de los simios”, “Alien”, “X Men” y de series animadas exitosas como “Los Simpson”.

La compra también hace que Disney sea acreedor de Blue Sky Studios, empresa de animación computarizada que se ha encargado de realizar largometrajes como “La era de hielo” y “Río” y que era hasta hace unos meses la competencia directa de Walt Disney Company.

Aunque con ésta Disney suma su cuarta transacción fuerte —inició con Pixar, siguió con Marvel, más tarde con Lucas Film—, la compra de Twenty Century Fox podría ser la más grande, pues la compañía pertenece al grupo de los llamados big six que son los seis estudios que dominan la industria fílmica.

El grupo está conformado desde mediados de los 90 por Columbia Pictures, Paramount Pictures, Universal Pictures, Sony Pictures, Warner Bros y Twenty Century Fox.

Si bien la compra está sujeta a la aprobación de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino, esto reduce la posibilidad de que Disney sea acusada de prácticas monopólicas, al tener a un importante número de competidores aún. En los recientes años Fox era la tercera empresa fílmica más taquillera a nivel global.

Hace cinco años, Disney compró Lucas Films por 4 mil millones de dólares, desde entonces, la compañía ha lanzado al menos tres películas de la franquicia y tan sólo con Episodio VII (2015) y “Rogue One” (2016), Disney recuperó lo pagado a George Lucas.

“El despertar de la fuerza recaudó” 2 mil millones de dólares, mientras que “Rogue One” mil 100 millones, dando un total de más de 3 mil millones.

A esta cifra se suman las ganancias en mercancía y las series animadas que ha lanzado hasta el momento, sin contar la recién estrenada “Los últimos Jedi”, y anunció una trilogía más de la saga.

La televisión también se muda. La compra repercutirá en la pantalla chica y aunque aún no se sabe qué pasará con los shows emitidos por Fox, lo cierto es que series como “Los Simpson”, “The walking dead”, “Moderm Family”, “Expedientes secretos X”, “Prison Break”, “24”, “Bones”, “Cómo conocí a su madre”, “Empire” y las series de Ryan Murphy, como “Glee” y “American Horror Story” pasarán a ser propiedad de Disney.

Además, este año la compañía de Mickey Mouse reveló que en 2019 lanzaría su app de contenido streaming, por ello su contenido comenzaría a desaparecer de Netflix y ahora con la nueva compra, Disney podría sumar todo el contenido de Fox a su próxima plataforma, dando batalla a la empresa de Reed Hastings.

Ahora Disney también es accionista mayoritario del servicio streaming Hulu con 60% de esa plataforma.

Entre las curiosidades que trae esta compra está que Shape of water del mexicano Guillermo del Toro y que está por estrenarse, formará parte del catálogo Disney; el filme originalmente fue producido por Fox.

“Los Simpson” vaticinaron que Disney compraría a Fox

En un capitulo de 1998, se ve una imagen en donde aparece el logo de la 21th Century Fox y se puede leer que los estudios son “una división de Walt Disnet Co.”

El capítulo titulado “When You Dish Upon A Star”, pertenece a la décima temporada de la serie y en él aparecen los actores Alec Baldwin y Kim Basinger.

El episodio se transmitió el 8 de noviembre de 1998, hace 19 años.