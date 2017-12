Veracruz, con más feminicidios que el año pasado

Connect on Linked in

Redacción AZ

El colectivo feminista Cihuatlatolli aseguró que la segunda alerta de violencia de género por agravio comparado para el estado de Veracruz, fue porque las autoridades no hicieron su trabajo.

Su presidenta, María de la Cruz Jaimes García, advirtió que en Veracruz son constantes los crímenes y agresiones contra las mujeres, tolerado por la falta de trabajo del Gobierno del Estado y particularmente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Recordó que el miércoles, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) por agravio comparado para el estado de Veracruz.

“En consecuencia, el estado de Veracruz deberá publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos, la naturaleza y los alcances de la AVGM con información accesible e intercultural para la población, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracción V, y 26, fracción III, inciso d) de la Ley General de Acceso”, explicó.

Dijo que esta declaratoria viene a raíz de una crecida en los homicidios contra mujeres este año, pues hasta el mes de octubre en el estado se habían presentado 218 asesinatos a mujeres, de los cuales 155 se trata de feminicidios.

“El 2016 se cerró con 190 asesinatos, de los cuales, 103 fueron feminicidios y en 10 meses de 2017 esa cifra ya fue rebasa, lo que es bastante lamentable, es lamentable que hay una alerta de género contra la violencia y feminicidios, declarada y a la fecha no se ven los resultados”, señaló.

Señaló que de las cifras las basan en los estudios que realiza la Universidad Veracruzana (UV), a través del Programa de Investigación que efectúo la Facultad de Antropología hecho por la doctora Estela Casados hasta el 31 de octubre del 2017.

“La administración de Miguel Ángel Yunes no ha sido buena en materia de seguridad, no vemos resultados, por eso las defensoras de Derechos Humanos de las mujeres decimos, que existe en Veracruz un gobierno de simulación, que se habla y que se dice que se hacen cosas, pero en la práctica no se hace nada”, apuntó.