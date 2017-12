Alcaldes electos, sin autoridad para firmar convenios de seguridad: Fernando Kuri

CARLOS ALVARADO

El coordinador del grupo mixto Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, señaló que los alcaldes electos aún no tienen responsabilidades jurídicas que los obligue a firmar convenios de colaboración con el gobierno del estado, esto ante los señalamientos que se han hecho a 4 ediles electos que no asistieron a la firma de convenio para la reconstrucción de sus policías municipales.

En este sentido, el legislador comentó que sería una “aberración” que tanto Morena como el gobernador estén usando este tema de manera electoral, pues es muy delicado.

“En el momento que tomen protesta ellos tendrán responsabilidad y podrán firmar un convenio, antes es el que está en este momento, tiempo al tiempo. Legalmente no hay obligación porque no representan al municipio sino hasta el primero de enero”.

Kuri Kuri fue enfático en decir que el Gobierno del estado tampoco puede desatenderse de sus responsabilidades con los veracruzanos, por lo que sería imposible que no brinde las labores de seguridad como amenazó, a estos mismos municipios.

“Es responsabilidad del ejecutivo la seguridad en el estado, es responsabilidad del gobernador coadyuvado con los municipios, pero ellos no tienen la capacidad para la seguridad. No puedes echarle la responsabilidad a un municipio después de que la responsabilidad es tuya y además de que él dijo que tenía la solución en 6 meses”. Por último, dijo que el tema de la seguridad en Veracruz es prioritario, por lo que se me debería de estar dedicando más tiempo en atención que a otros rubros como mis programas sociales.